이정후·김혜성, MLB 스프링캠프 돌입…이후 WBC 대표팀 합류

▲ 이정후(왼쪽)와 김혜성

미국 메이저리그(MLB) 30개 구단이 2026시즌 준비를 본격적으로 시작했습니다.이정후의 소속팀인 샌프란시스코 자이언츠는 12일 인터넷 홈페이지를 통해 "토니 바이텔로 감독이 첫 훈련을 지휘했다"는 제목의 기사를 게재했습니다.샌프란시스코의 투수와 포수들이 전날 애리조나주 스코츠데일의 스프링캠프에 모여 훈련을 시작한 것을 소개하는 내용이었습니다.이정후 등 야수들은 한국시간 16일부터 본격적인 스프링캠프 일정에 들어갈 예정입니다.김혜성의 소속팀 로스앤젤레스(LA) 다저스는 18일부터 야수들이 합류한 훈련을 시작하고, 김하성의 애틀랜타 브레이브스와 송성문이 입단한 샌디에이고 파드리스는 모두 16일부터 투수와 포수, 야수들이 모두 모인 가운데 훈련에 들어갑니다.샌프란시스코와 다저스, 샌디에이고는 애리조나주에서 진행되는 캑터스 리그에서 훈련과 시범 경기 일정을 소화하며 애틀랜타는 플로리다주의 그레이프프루트 리그에 참여합니다.이정후는 최근 MLB 인터넷 홈페이지가 전망한 30개 구단 개막전 라인업에서 5번 우익수로 예상됐습니다.지난 시즌까지 중견수를 봤던 이정후는 새로 영입한 해리슨 베이더에게 중견수 자리를 내주고 새 수비 위치에 적응해야 합니다.MLB 2년차를 맞는 김혜성은 '주전 확보'가 급선무입니다.김혜성은 MLB 인터넷 홈페이지가 예상한 올해 개막전 선발 라인업에 들지 못했습니다.미겔 로하스나 알렉스 프리랜드 등과 2루 주전 경쟁을 벌일 가능성이 큰 김혜성은 작년처럼 외야 수비를 보게 될 가능성도 있습니다.이정후와 김혜성은 시범 경기 기간인 이달 말 또는 3월 초에 월드베이스볼 클래식(WBC)이 열리는 일본으로 이동해야 합니다.김하성과 송성문은 몸 상태 회복이 먼저입니다.김하성은 지난달 빙판에서 미끄러지면서 오른손 중지 힘줄이 파열됐습니다.5∼6월이 돼야 경기에 나올 수 있을 것으로 예상됩니다.이번 시즌 MLB에 데뷔하는 송성문 역시 지난달 옆구리 근육 부상으로 전치 4주 진단을 받았습니다.송성문으로서는 스프링캠프에서 코칭스태프의 눈도장을 받아야 시범경기 및 정규시즌 출전 기회가 늘어날 수 있습니다.시범 경기는 21일부터 시작합니다.21일 샌디에이고가 시애틀 매리너스를 상대하고, 22일에는 샌프란시스코-시애틀, 다저스-LA 에인절스 경기가 열립니다.올해부터 MLB는 자동투구판정시스템(ABS)을 도입합니다.모든 투구 판정을 기계가 내리고 심판은 신호만 전달하는 KBO리그와 달리, MLB는 2026시즌부터 팀당 횟수 제한을 두고 심판 판정에 이의를 제기하는 '챌린지 시스템'을 도입합니다.MLB 2026시즌 정규리그는 3월 26일 샌프란시스코와 뉴욕 양키스 경기를 시작으로 막을 올립니다.(사진=연합뉴스)