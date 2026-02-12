뉴스
[뉴스토리 10분요약] 우리가 묻는 경찰의 자격…성별? 능력?

정형택 기자
작성 2026.02.12
올해부터 순경 공채가 남녀 통합 선발로 치러진다. 선발 방식도 달라져 체력시험이 기존 '점수제'에서 합격·불합격의 '통과제' 방식으로 바뀌었다. 일부에서는 이 같은 변화가 필기시험 합격선이 상대적으로 높은 여성 지원자에게 유리하게 작용할 수 있다는 전망을 내놓지만, 경찰청은 "최종 합격자 성비는 이전과 크게 다르지 않을 것"이라고 선을 그었다. 제도는 바뀌었지만, 여성 경찰을 바라보는 사회의 시선은 여전히 과거에 머물러 있다. 여경 무용론 등 '여경 논란'은 왜 반복될까? 우리가 묻는 경찰의 자격은 무엇인가.

※ 전체 영상은 SBS 뉴스토리 549회 <경찰의 자격: 남녀 통합선발이 던지는 질문> 편에서 확인하실 수 있습니다.
https://www.youtube.com/watch?v=09rHcudnyOc&list=PLUHG6IBxDr3gOHLnt6wP0Uvzhav_80vD0&index=3

(구성 : 정형택 / 편집 : 정용희 윤사무엘 / 디자인 : 조승현)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
