뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

해군·해병대, 태국서 열리는 코브라 골드 훈련 참가

김태훈 국방전문기자
작성 2026.02.12 10:19 조회수
해군·해병대, 태국서 열리는 코브라 골드 훈련 참가
▲ 해군·해병대 코브라골드 훈련전대가 지난 10일 해군 상륙함 노적봉함(LST-Ⅱ, 4,900톤급)에 해병대 차륜형대공포 '천호'(K-30W)를 탑재하고 있다.

해군·해병대는 오는 23일부터 다음 달 6일까지 태국에서 열리는 '2026년 코브라 골드 훈련'에 참가한다고 오늘(12일) 밝혔습니다.

코브라 골드 훈련은 태국과 미국이 1982년부터 함께 개최해 온 연례 다국적 연합훈련으로, 올해는 한국을 비롯해 태국, 미국, 싱가포르, 일본, 인도네시아, 말레이시아 등 10개국이 참가합니다.

오늘 해군 부산작전기지에서 출발하는 훈련전대는 해군·해병대 장병 390여 명과 상륙함 노적봉함, 한국형 상륙돌격장갑차 5대, 자주포 2대, 차륜형대공포 천호 1대 등으로 구성됐습니다.

천호는 도입 후 처음으로 해외에서 열리는 실사격 훈련에 참가해 K-방산의 우수한 성능을 훈련 참가국들에게 선보일 예정입니다.

훈련전대는 야외기동훈련, 연합참모단 연습, 연합우주훈련, 사이버방어훈련, 인도적 민사활동에 참가합니다.

야외기동훈련 때는 연합상륙작전, 연합해상훈련, 연합실사격훈련, 연합수색훈련, 연합공병훈련, 연합특수전훈련 등이 이뤄집니다.

(사진=해군 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
김태훈 국방전문기자 사진
김태훈 국방전문기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지