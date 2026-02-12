해군·해병대, 태국서 열리는 코브라 골드 훈련 참가

▲ 해군·해병대 코브라골드 훈련전대가 지난 10일 해군 상륙함 노적봉함(LST-Ⅱ, 4,900톤급)에 해병대 차륜형대공포 '천호'(K-30W)를 탑재하고 있다.

해군·해병대는 오는 23일부터 다음 달 6일까지 태국에서 열리는 '2026년 코브라 골드 훈련'에 참가한다고 오늘(12일) 밝혔습니다.코브라 골드 훈련은 태국과 미국이 1982년부터 함께 개최해 온 연례 다국적 연합훈련으로, 올해는 한국을 비롯해 태국, 미국, 싱가포르, 일본, 인도네시아, 말레이시아 등 10개국이 참가합니다.오늘 해군 부산작전기지에서 출발하는 훈련전대는 해군·해병대 장병 390여 명과 상륙함 노적봉함, 한국형 상륙돌격장갑차 5대, 자주포 2대, 차륜형대공포 천호 1대 등으로 구성됐습니다.천호는 도입 후 처음으로 해외에서 열리는 실사격 훈련에 참가해 K-방산의 우수한 성능을 훈련 참가국들에게 선보일 예정입니다.훈련전대는 야외기동훈련, 연합참모단 연습, 연합우주훈련, 사이버방어훈련, 인도적 민사활동에 참가합니다.야외기동훈련 때는 연합상륙작전, 연합해상훈련, 연합실사격훈련, 연합수색훈련, 연합공병훈련, 연합특수전훈련 등이 이뤄집니다.(사진=해군 제공, 연합뉴스)