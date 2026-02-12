뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

군, 코브라 이어 수리온 헬기 200여 대도 비행 중단…"긴급 점검"

김태훈 국방전문기자
작성 2026.02.12 10:15 조회수
군, 코브라 이어 수리온 헬기 200여 대도 비행 중단…"긴급 점검"
▲ 육군 수리온 헬기

군이 국산 기동헬기 수리온 비행을 전면 중단하고 긴급 안전 점검을 진행 중인 것으로 전해졌습니다.

오늘(12일) 군과 한국항공우주산업 KAI에 따르면 육군과 해병대는 어제 야간부터 예하 부대 수리온 계열 헬기들의 비행을 전면 중단시키고 특별 안전 점검을 실시하고 있습니다.

지난 10일 경남소방본부가 운용하는 수리온 헬기가 비행 중 수평 안전판이 탈락해 예방착륙을 하는 사고가 발생했는데, 군이 운용하는 수리온 계열 헬기에 대해서도 해당 부품에 대한 점검이 필요해 비행이 중단됐습니다.

수평 안전판은 헬기 꼬리 날개의 한 부분으로, 항공기가 비행할 때 균형을 잡아주는 역할을 합니다.

현재 우리 군은 수리온 계열 헬기 약 200대를 운용 중인 것으로 알려졌습니다.

제조사 KAI는 기술진을 급파해 군 수리온 헬기 안전 점검을 지원하고 있으며, 군은 안전에 이상이 없는 것으로 확인된 헬기의 비행을 순차적으로 재개할 예정입니다.

수리온은 2006년 개발을 시작한 첫 국산 기동헬기로, 2012년부터 육군에 실전 배치됐습니다.

현재 수리온은 200여 대 규모로, 2030년에는 300대 이상의 수리온 헬기가 국내에 배치될 예정입니다.

군은 지난 9일 공격헬기 AH-1S 코브라 추락 사고 이후 코브라 헬기 60여 대의 비행을 모두 중단한 상태입니다.

(사진=육군 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
김태훈 국방전문기자 사진
김태훈 국방전문기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지