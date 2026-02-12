제로베이스원, 성한빈·김지웅·석매튜·김태래·박건욱이 함께 한다

엠넷 오디션 프로그램 '보이즈플래닛'을 통해 결성된 9인조 다국적 보이그룹 제로베이스원이 프로젝트를 마친 이후에도 5인조로 재편해 활동을 계속한다.



12일 웨이크원은 제로베이스원을 향한 팬덤의 응원에 고마움을 표하면서 "그 소중한 기록을 바탕으로, 제로베이스원은 이제 새로운 장을 맞이하고자 한다."며 "멤버 성한빈, 김지웅, 석매튜, 김태래, 박건욱 5인은 깊은 신뢰를 바탕으로 ZEROBASEONE으로서의 새로운 시즌을 함께하기로 결정했다."고 밝혔다.



앞서 석매튜, 김태래, 박건욱은 웨이크원으로 이적해 활동할 계획이라고 밝힌 바 있다. 성한빈과 김지웅은 소속사와의 논의를 거쳐 5인 체제의 제로베이스원으로 합류해 활동할 예정이다.



웨이크원 측은 "5인 체제의 활동이 안정적으로 안착할 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않는 동시에, 모든 멤버가 서로의 동반자로서 함께 성장해 나갈 수 있도록 지속적으로 교감해 나가겠다."고 강조했다.



반면 장하오, 리키, 김규빈, 한유진 등 4인은 프로젝트의 기간 만료와 함께 새로운 도약을 준비할 예정이다.



웨이크원 측은 "새로운 길을 걷게 될 멤버들에게도 변함없는 격려와 응원을 부탁드린다."면서 "제로베이스원이라는 이름 아래 아홉 멤버가 함께 쌓아온 음악적 유산은 특정 시점에 머무르지 않고, 앞으로도 다양한 방식과 가능성으로 확장되며 그 생명력을 이어갈 것입니다. 비록 활동의 형태에는 변화가 있을 수 있으나, 우리가 함께 나누어 온 가치와 정체성은 변함없이 지속될 것"이라고 약속했다.



이를 위해서 '2026 ZEROBASEONE WORLD TOUR [HERE & NOW] ENCORE' 공연은 제로베이스원 아홉 명의 멤버 모두가 함께 무대에 오를 계획이다.



한편 제로베이스원의 그룹 활동 계약 기간은 2년 6개월이었으나 논의 끝에 활동 종료일을 3월 16일로 총 2개월 연장했다.



사진=백승철 기자







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)