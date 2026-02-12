최우식 주연 '넘버원', 박스오피스 3위로 출발…힘이 달리네

이미지 확대하기

배우 최우식, 장혜진 주연의 영화 '넘버원'이 개봉 첫날 박스오피스 3위의 성적표를 받아 들었다.12일 영화진흥위원회 영화관입장권 통합전산망 집계에 따르면 '넘버원'은 개봉일인 11일 전국 1만 7,232명을 동원했다. 같은 날 개봉한 '휴민트'가 11만 6,749명으로 1위, 일주일 앞서 개봉한 8만 6,924명으로 2위에 자리했다.'넘버원'은 어느 날부터 엄마의 음식을 먹을 때마다 하나씩 줄어드는 숫자가 보이기 시작한 하민(최우식)이, 그 숫자가 0이 되면 엄마 은실(장혜진)이 죽는다는 사실을 알게 되면서 엄마를 지키기 위해 노력하는 이야기를 그렸다. 일본 소설 '당신이 어머니의 집밥을 먹을 수 있는 횟수는 앞으로 328번 남았습니다' 원작으로 한 영화로 '거인', '여교사'를 만들었던 김태용 감독이 연출하고 최우식과 장혜진이 모자 호흡을 맞췄다.제작비 40억 원을 투입한 '넘버원'은 경쟁작인 '휴민트'(제작비 235억 원)와 '왕과 사는 남자'(제작비 105억 원)과 비교하면 저예산 영화다. 톱스타로 멀티캐스팅을 꾸린 두 작품에 비해 최우식과 장혜진이 고군분투하며 영화를 알리고 있다.웃음과 감동을 선사하는 가족 영화라는 포지션으로 설 연휴 극장가에 출격했지만, 규모와 캐스팅, 배급력에서 경쟁작에 비해 다소 힘이 딸려보이는 건 사실이다. 4일간 이어지는 설 연휴에 입소문을 기반으로 가족 관객의 선택을 받을 수 있을지 관심이 모아진다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)