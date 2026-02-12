가족 살해 뒤 학교로…"책상으로 문 막아" 교실서 공포

▲ 총기난사 사건이 발생한 캐나다 브리티시컬럼비아주 텀블러리지 학교에서 사건 당시 학생들이 손을 들고 나오고 있는 모습

지난 10일(현지시간) 캐나다 서부 산골학교에서 총기 난사를 벌인 피의자는 정신건강 문제를 겪은 적이 있는 18세 트랜스젠더 여성으로 나타났습니다.캐나다 경찰은 브리티시컬럼비아주 텀블러리지 소재 학교에서 벌어진 총기 사건 피의자가 정신건강 문제 이력이 있는 제시 반 루트셀라라고 공개했다고 AP·AFP·로이터 통신이 11일 보도했습니다.왕립기마경찰(RCMP) 소속 드웨인 맥도널드 부청장은 "해당 가정에 경찰이 출동한 전력이 있으며, 그 가운데 일부는 정신건강 문제와 연관된 출동이었다"고 말했습니다.경찰은 피의자가 남성에서 여성으로 성전환 수술을 한 트랜스젠더라고 밝혔습니다.경찰은 이번 사건의 사망자 수를 초기 보고된 10명에서 9명으로 정정했습니다.학교에서는 교사(39·여) 1명과 12∼13세 학생 5명이 숨졌고, 피의자의 어머니(39)와 의붓 남동생(11)도 학교 근처에 있는 집에서 사망한 채 발견됐습니다.피의자도 범행 직후 스스로 목숨을 끊었습니다.부상자는 25명 이상이며, 이 중 위독한 2명은 항공 이송됐습니다.맥도널드 부청장은 피의자가 집에서 먼저 어머니와 동생을 살해한 뒤 학교로 향했으며, 이 과정에서 가족 중 한 명이 이웃에 도움을 요청해 경찰에 신고했다고 전했습니다.경찰은 2분 만에 현장에 도착했고, 이 당시까지도 총격은 이어지고 있었습니다.피의자는 학교로 진입하는 경찰관들을 향해서도 총을 발사했습니다.주민 셸리 퀴스트는 사건 당시 "(12∼13세에 해당하는) 7∼8학년 학생들이 도서관에 있었는데 바로 그곳으로 총격범이 들어갔다"고 전했습니다.총격 15분 전까지 도서관에 있었다는 그의 아들 다리안은 학교가 봉쇄되면서 2시간 동안 교실에 갇혀 있었습니다.그는 "책상으로 문을 막고 있었다"고 증언했습니다.그는 학우들이 휴대전화 메시지로 피가 흐르는 사건 현장 사진을 보내왔다고도 말했습니다.맥도널드 부청장도 교내 희생자 가운데 1명은 계단참에서 발견됐고 나머지는 도서관에 있었다고 설명했습니다.그는 피의자가 4년 전 이 학교를 중퇴했다면서도 피의자와 이들 희생자 사이에는 관계가 없다며 "현재로서는 특정인을 노린 범행이라는 정보는 없다"고 부연했습니다.또 이번 총격은 단독 범행으로 추정되며 아직 동기에 대한 판단은 시기상조라고도 말했습니다.피의자는 원래 총기 면허를 소지했으나 이미 만료된 상태이고, 과거에 무기를 압수당한 적이 있으나 이후 반환됐습니다.경찰은 사건 현장에서 장총과 개조된 권총 각 1정을 회수했습니다.마크 카니 캐나다 총리는 이날 의회에서 "온 나라가 여러분과 함께 슬퍼하고 있다"고 밝힌 뒤 "캐나다는 여러분 곁에 서 있을 것"이라며 희생자 가족들을 위로했습니다.독일 뮌헨에서 열리는 안보회의 참석 일정을 취소한 카니 총리는 7일간 정부 청사에 조기를 게양할 것이라면서 "우리는 이 위기를 극복할 것"이라고 강조했습니다.캐나다 국가원수인 찰스 3세 영국 국왕도 자신과 왕비 카밀라가 "깊은 충격과 슬픔을 느낀다"는 성명을 냈습니다.사건이 일어난 텀블러리지는 앨버타주와의 경계 근처에 있는 마을로, 밴쿠버에서 북동쪽으로 1천㎞ 이상 떨어진 인구 2천700명의 소도시입니다.주 정부 웹사이트에 따르면 텀블러리지 중등학교에는 7∼12학년 학생 175명이 재학 중입니다.캐나다는 엄격한 총기 규제법을 시행하고 있어 학교 총격 사건은 드문 것으로 알려졌습니다.이번 총기난사는 지난 2020년 노바스코샤주에서 총격과 방화로 20여 명이 숨진 사건 이후 최악의 총기사건입니다.(사진=AP, 연합뉴스)