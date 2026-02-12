뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"작년 전국 부동산 매매액, 4년 만에 400조 넘어…아파트 31%↑"

전형우 기자
작성 2026.02.12 09:43 조회수
"작년 전국 부동산 매매액, 4년 만에 400조 넘어…아파트 31%↑"
▲ 자료화면

작년 전국적으로 부동산 매매액이 400조 원을 넘은 것으로 나타났습니다.

12일 상업용 부동산 종합 서비스 기업 부동산플래닛이 국토교통부 실거래가 공개 시스템 데이터를 집계한 결과에 따르면 지난해 전국 부동산 매매 건수는 총 109만 7,508건으로, 전년(106만 830건) 대비 3.5% 증가했습니다.

같은 기간 매매액은 377조 3,446억 원에서 448조 3,503억 원으로 18.8% 늘었습니다.

2022년부터 2024년까지 300조 원대에 머물던 연간 매매액은 2021년(561조 원) 이후 4년 만에 400조 원을 넘어섰습니다.

유형별로 전체 9개 부동산 유형 가운데 아파트, 오피스텔, 연립·다세대 등 3개 유형의 매매 건수가 전년보다 증가했습니다.

증가 폭은 아파트(14.4%), 오피스텔(12.8%), 연립·다세대(7.0%)의 순이었습니다.

매매액 기준으로는 아파트(31.0%), 연립·다세대(24.0%), 오피스텔(23.9%), 단독·다가구(6.6%), 토지(2.9%), 상업·업무용빌딩(1.6%) 등 6개 유형이 전년 대비 증가했습니다.

연도별 전국 부동산 매매액 추이 (사진=부동산플래닛 제공, 연합뉴스)

지난해 아파트의 매매 건수와 금액은 각각 50만 3,562건, 266조 536억 원이었습니다.

월별로는 작년 6월의 전국 아파트 매매가 5만 3,913건으로, 2021년 8월(5만 8,490건) 이후 최대치를 기록했습니다.

같은 달 전국 아파트 매매액은 34조 1,620억 원으로, 2020년 6월(43조 6,876억 원) 이후 가장 높은 수준을 나타냈습니다.

아울러 지난해 전국 오피스텔 매매 건수는 3만 9,701건으로, 전년(3만 5,206건)보다 12.8% 늘었습니다.

매매액은 7조 5,285억 원에서 9조 3,240억 원으로 23.9% 증가했습니다.

부동산플래닛 정수민 대표는 "작년 전국 부동산 시장은 잇따른 규제와 대책 발표로 월별 변동성이 확대됐음에도 연간 매매 규모가 400조 원대를 회복하며 상승 흐름을 이어갔다"며 "아파트를 중심으로 한 주거용 부동산이 시장을 견인했다"고 설명했습니다.

(사진=부동산플래닛 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
전형우 기자 사진
전형우 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지