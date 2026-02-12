"커피 나오셨습니다" 그만…여전한 엉터리 존댓말 '불편'

국민 10명 중 9명 이상이 '말씀이 계시겠습니다'와 같은 과도한 높임 표현을 바꿔야 할 잘못된 표현으로 인식하고 있습니다.



문화체육관광부와 국립국어원은 이 같은 내용을 담은 개선이 필요한 공공언어 국민 설문조사 결과를 발표했습니다.



이번 조사는 언론계와 학계 등이 참여해 선별한 30개 표현을 대상으로 지난해 12월 24일부터 30일까지 남녀 3천 명에게 물었습니다.



조사 대상 중 개선 필요성이 가장 높게 나타난 항목은 과도한 높임 표현으로 응답자의 93.3%가 '바꿔야 한다'고 답했습니다.



문체부는 문장의 주어를 높이는 선어말어미 '시'를 사람이 아닌 사물이 주어인 문장에서는 사용할 필요가 없다고 설명했습니다.



이에 따라 '말씀이 계시겠습니다'는 '말씀이 있겠습니다'로, '커피 나오셨습니다'는 '커피 나왔습니다'로 바꿔 사용하면 됩니다.



'되'와 '돼'의 잘못된 사용에 대해서도 개선이 필요하다는 응답이 90.2%에 달했습니다.



문체부는 '되'는 '되다'의 어간으로 '되어', '되었', '되어서'로 쓰거나, 줄여서 '돼', '됐', '돼서'로 표기하면 된다고 했습니다.



이외에 '맘충·급식충'(87.1%)이나 '장애를 앓다'(78.7%)와 같은 혐오·차별 표현과 '염두하다'(74.8%), '알아맞추다'(71.2%)와 같은 오류 표현에 대한 개선 필요성도 높게 나타났습니다.



'맘충·급식충'은 사용을 자제하고, 나머지는 '장애를 가지다', '염두에 두다', '알아맞히다' 등으로 바꿔 쓰면 됩니다.



문체부와 국립국어원은 이번 조사 결과를 바탕으로 대국민 인식 개선 운동을 추진할 계획입니다.



유명 문화예술인이 참여하는 캠페인을 추진하고 바른 우리말 사용을 알리는 짧은 영상도 제작해 배포할 예정입니다.



국립국어원 누리집에는 잘못된 표현에 대한 제보를 받는 게시판도 새롭게 마련할 방침입니다.



(SBS 디지털뉴스부)