뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'휴민트', '왕사남' 잡았다…11만 모으며 박스오피스 1위 데뷔

SBS 뉴스
작성 2026.02.12 09:31 조회수
휴민트
영화 '휴민트'가 개봉 첫날 박스오피스 1위로 오르며 기분 좋은 출발을 했다.

12일 영화진흥위원회 영화관입장권 통합전산망에 따르면 '휴민트'는 개봉일인 11일 전국 11만 6,741명을 동원해 박스오피스 1위를 차지했다. 유료 시사까지 더한 누적 관객 수는 13만 1,626명이다.

개봉 전 18만 장의 예매량을 기록하며 흥행 돌풍을 예고했지만 첫날 스코어가 기대한 만큼은 나오지 않았다. 설 연휴를 앞두고 있는 만큼 예매 관객의 관람이 분산된 흐름을 띤 것으로 보인다. 사실상 금요일부터 연휴 영향권에 들어가기 때문에 이번 주말 본격적인 관객몰이가 예상된다.

박스오피스 2위는 '왕과 사는 남자'로 같은 날 8만 9,624명을 모았다. 누적 관객 수는 128만 1,991명이다. 개봉 후 7일 연속 박스오피스 1위 자리를 지켰으나 '휴민트'의 개봉과 함께 정상 자리를 내줬다. 그러나 두 영화의 일일 관객 수 차이가 3만 명 내외라 '휴민트'가 압도적이라거나, '왕과 사는 남자'의 뒷심이 떨어졌다고 볼 수는 없다. 주말 맞대결 결과에 따라 설 연휴 흥행 판도도 윤곽이 나올 것으로 보인다.

 

(SBS연예뉴스 김지혜 기자)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지