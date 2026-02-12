박나래, 강남경찰서 소환조사 연기…"건강 좋지 않아"

개그우먼 박나래(41)가 예정돼 있던 경찰 소환조사 일정을 연기했다.



서울 강남경찰서는 12일 오후 박나래를 특수상해 및 의료법 위반 등 혐의로 피의자 신분 소환해 조사할 예정이었으나, 일정이 연기됐다고 밝혔다.



박나래 측은 출석 일정이 사전에 공개되며 현장에 인파가 몰릴 우려가 있고, 최근 건강 상태도 좋지 않다는 이유로 조사 연기를 요청한 것으로 전해졌다. 경찰은 이를 받아들여 추후 일정을 다시 조율할 방침이다.



이번 소환조사는 박나래와 전 매니저들 간의 맞고소 사건과 관련된 것이다. 박나래의 전 매니저 A씨와 B씨는 지난해 12월 직장 내 괴롭힘, 특수상해, 대리처방, 진행비 미지급 등의 피해를 주장하며 박나래를 명예훼손 및 정보통신망법 위반 등 혐의로 고소했다. 이에 박나래 측은 이들이 허위 주장을 근거로 금전을 요구했다며 공갈미수 및 업무상 횡령 혐의로 맞고소했다.



경찰은 최근 박나래에게 불법 의료 시술을 했다는 의혹을 받는 이른바 '주사 이모' 이모 씨와 전 매니저들에 대한 조사를 마친 상태로 전해졌다.



한편 박나래와 갈등을 빚고 있는 전 매니저 A씨는 최근 귀국해 이틀에 걸쳐 경찰 조사를 받았다. A씨는 지난 9일 서울 용산경찰서에서 피고소인 신분으로, 10일에는 강남경찰서에서 고소인 신분으로 각각 조사를 받았다. A씨는 미국 영주권자로, 지난해 말 출국하며 '해외 도피설'이 제기됐으나 최근 귀국해 조사에 응하며 이를 부인했다.



(SBS연예뉴스 강경윤 기자)