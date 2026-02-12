민희진-하이브 '260억 풋옵션' 소송 오늘 법원 선고

▲ 민희진 전 어도어 대표

260억 원 상당의 풋옵션(주식매수청구권)을 둘러싼 민희진 전 어도어 대표(현 오케이 레코즈 대표)와 하이브 간 민사 소송의 결론이 오늘(12일) 공개됩니다.서울중앙지법 민사합의31부(남인수 부장판사)는 이날 오전 10시 하이브가 민 전 대표를 상대로 낸 주주 간 계약 해지 확인 소송, 민 전 대표가 하이브를 상대로 낸 주식 매매대금 청구 소송의 선고 기일을 엽니다.두 소송은 앞서 2024년 8월, 11월 각각 제기됐는데, 재판부는 효율적인 진행을 위해 병행 심리해왔고 선고도 함께 이뤄집니다.민 전 대표와 하이브는 2024년 4월부터 경영권 탈취 의혹, 뉴진스 차별 의혹 등으로 극심한 대립 끝에 쌍방 소송을 제기했습니다.같은 해 11월 민 전 대표의 풋옵션 행사 통보가 소송의 시작점이 됐습니다.당시 민 전 대표는 풋옵션을 행사하면 어도어의 직전 2개년도 평균 영업이익에 13배를 곱한 값에서 자신이 가진 어도어 지분율의 75%만큼의 액수를 하이브로부터 받을 수 있었습니다.2024년 11월 기준 풋옵션 산정 기준 연도는 2022∼2023년이었는데, 이 기간 어도어의 영입이익은 2022년 -40억 원, 2023년 335억 원이었습니다.2024년 4월 공개된 어도어 감사보고서에 기재된 민 전 대표가 당시 보유한 어도어 주식은 57만 3,160주(18%)로, 민 전 대표가 풋옵션 행사로 받게 되는 금액은 약 260억 원이었습니다.주주 간 계약 해지가 이뤄진 시점, 계약 해지를 할 만한 중대한 위반이 존재하는지가 재판의 쟁점입니다.하이브는 민 전 대표가 '뉴진스 빼 가기'를 시도하면서 회사에 손해를 끼쳤던 2024년 7월 이미 계약 해지를 통보해, 풋옵션 권리도 함께 소멸했다고 주장해왔습니다.민 전 대표가 주주 간 계약을 중대하게 위반해 해지 통보를 한 것인 만큼, 이후 풋옵션을 행사하더라도 유효하지 않다는 취지입니다.민 전 대표는 풋옵션 행사 당시 주주 간 계약은 유효했고, 하이브에는 주주 간 계약 해지권이 없다고 맞서고 있습니다.뉴진스 멤버들이 어도어에 전속 계약 해지를 통보한 건 같은 해 11월 말이라, 그 전에 이뤄진 풋옵션 행사 자체는 적법하다는 겁니다.해당 재판부는 어도어가 민 전 대표, 다니엘 등에게 제기한 손해배상 소송도 심리하고 있습니다.어도어가 뉴진스 이탈, 복귀 지연에 대한 책임을 물으며 청구한 금액은 약 430억 9천여만 원입니다.(사진=연합뉴스)