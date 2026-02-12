메타, 스레드에 AI 맞춤피드 도입…페북도 AI 이미지 기능 추가

▲ SNS '스레드'

세계 최대 사회관계망서비스 운영사 메타가 스레드에 AI 즉 인공지능 맞춤 기능을 도입했습니다.메타는 엑스(X)와 경쟁하는 SNS '스레드'에 자신이 보고 싶은 콘텐츠 주제를 이용자가 직접 요청하는 '디어 알고'(Dear Algo) 기능을 적용했다고 현지 시간 11일 밝혔습니다.이용자가 '디어 알고'로 시작되는 공개 게시물을 작성해 자신이 관심 있는 주제를 밝히면, AI가 이용자의 피드에 뜨는 콘텐츠를 그에 맞게 3일간 조절해주는 방식입니다.원래 스레드 이용자들 사이에서는 '친애하는 알고리즘에게'로 시작하는 글을 올리면 관련 게시물이 더 많이 피드에 뜬다는 믿음이 있었는데, 메타가 이를 적극 채용한 겁니다.이 기능은 미국, 영국, 호주, 뉴질랜드에 먼저 적용되며 앞으로 더 많은 국가로 확대할 예정입니다.스레드는 메타가 X를 겨냥해 지난 2023년 출시한 SNS로, 최근 모바일 기준 일일활성사용자 순위에서 X를 추월했습니다.메타는 스레드에 광고 도입도 예고했습니다.메타는 페이스북에도 AI를 활용해 프로필 사진 등 이미지를 애니메이션으로 변환하는 기능을 추가했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)