미, 서반구 34개국 군 수뇌부 소집…"적대세력 위협 막자"

▲ 서반구 군 수뇌부 회의서 발언하는 헤그세스 국방장관

미국 국방부(전쟁부)가 현지 시간 11일 워싱턴DC에서 서반구 군 수뇌부 회의를 개최했습니다.워싱턴DC의 한 호텔에서 개최된 이번 회의는 댄 케인 미 합참의장이 소집했으며, 34개국이 참여했다고 현지 매체들이 보도했습니다.비공개로 진행된 회의에서는 트럼프 행정부의 새로운 국가 안보 및 국방 전략에 대한 논의가 이뤄졌을 것으로 추정됩니다.트럼프 2기 행정부는 '돈로 독트린'을 공식 정책 용어로 사용하며 중국, 러시아 등의 서반구 영향력 확대를 차단하겠다는 의지를 분명히 해왔습니다.돈로 독트린은 1823년 제임스 먼로 당시 미 대통령이 유럽의 미주 대륙 간섭을 거부하며 천명한 외교정책 '먼로 독트린'에 트럼프 대통령의 이름을 합친 합성어입니다.뉴욕타임스에 따르면, 서반구 국가뿐 아니라 덴마크, 영국, 프랑스 등 서반구 지역에 영토를 보유한 국가들의 군 수뇌부도 이번 회의 초청 대상이었습니다.서반구 군 수뇌부가 이처럼 한자리에 모인 것은 이례적이라는 평가가 나오는 가운데, 이번 회의는 역내 마약 밀매와 초국가적 범죄 대응, 안보 협력 방안을 논의해 공조를 강화하고 미국의 주도권을 공고히 하려는 취지로 풀이됩니다.(사진=조지프 휴마이어 국방부 차관보 대행 엑스(X) 계정, 연합뉴스)