미, 서반구 34개국 군 수뇌부 소집…"적대세력 위협 막자"

▲ 서반구 군 수뇌부 회의서 발언하는 헤그세스 국방장관
미국 국방부(전쟁부)가 현지 시간 11일 워싱턴DC에서 서반구 군 수뇌부 회의를 개최했습니다.
워싱턴DC의 한 호텔에서 개최된 이번 회의는 댄 케인 미 합참의장이 소집했으며, 34개국이 참여했다고 현지 매체들이 보도했습니다.
비공개로 진행된 회의에서는 트럼프 행정부의 새로운 국가 안보 및 국방 전략에 대한 논의가 이뤄졌을 것으로 추정됩니다.
트럼프 2기 행정부는 '돈로 독트린'을 공식 정책 용어로 사용하며 중국, 러시아 등의 서반구 영향력 확대를 차단하겠다는 의지를 분명히 해왔습니다.
돈로 독트린은 1823년 제임스 먼로 당시 미 대통령이 유럽의 미주 대륙 간섭을 거부하며 천명한 외교정책 '먼로 독트린'에 트럼프 대통령의 이름을 합친 합성어입니다.
뉴욕타임스에 따르면, 서반구 국가뿐 아니라 덴마크, 영국, 프랑스 등 서반구 지역에 영토를 보유한 국가들의 군 수뇌부도 이번 회의 초청 대상이었습니다.
서반구 군 수뇌부가 이처럼 한자리에 모인 것은 이례적이라는 평가가 나오는 가운데, 이번 회의는 역내 마약 밀매와 초국가적 범죄 대응, 안보 협력 방안을 논의해 공조를 강화하고 미국의 주도권을 공고히 하려는 취지로 풀이됩니다.
(사진=조지프 휴마이어 국방부 차관보 대행 엑스(X) 계정, 연합뉴스)
댓글