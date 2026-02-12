뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[단독] '통일교 금품' 임종성 소환…전재수 사무실 압수수색

김덕현 기자
작성 2026.02.12 07:35 조회수
PIP 닫기
<앵커>

통일교 측으로부터 금품을 수수한 혐의를 받는 임종성 전 민주당 의원이 정치인 가운데 처음으로 검경 합동수사본부에 출석했습니다. 합수본은 전재수 민주당 의원 사무실에 대한 압수수색도 진행한 걸로 확인됐습니다.

김덕현 기자가 취재했습니다.

<기자>

검경 합동수사본부가 어제(11일) 오전 임종성 전 민주당 의원을 정치자금법 위반 혐의 피의자로 소환했습니다.

지난달 6일 합수본 출범 이후 통일교 금품 의혹과 관련한 첫 정치인 소환입니다.

임 전 의원은 지난 2020년 4월 총선 무렵 통일교 측으로부터 3천만 원을 받은 혐의를 받고 있습니다.

임 전 의원은 통일교 산하 단체인 세계평화국회의원연합 의장을 맡아 활동하고, 통일교 숙원사업인 한일 해저터널 관련 국회 토론회를 열었던 사실도 드러났습니다.

윤영호 전 통일교 세계본부장이 한학자 총재에게 보고하기 위해 만든 문건에도 10여 차례 언급되기도 했습니다.

[임종성/전 더불어민주당 의원 : (통일교 금품) 받은 적 전혀 없습니다. 윤영호 자체를 제가 따로 만난 적이 없기 때문에, 윤영호 자체를 몰랐고….]

합수본은 그제(10일) 통일교 금품 의혹을 받는 전재수 민주당 의원의 국회 사무실과 의원실 관계자를 증거인멸 혐의로 압수수색했습니다.

지난해 12월 통일교 의혹을 수사하던 경찰이 전 의원 국회 사무실을 압수수색했을 당시, 증거를 인멸했다는 의혹을 파악하기 위한 강제 수사입니다.

합수본이 임 전 의원 소환과 함께 전 의원 측에 대한 첫 압수수색에 나서면서 전 의원에 대한 소환 조사도 조만간 이뤄질 것이라는 관측이 나오고 있습니다.

(영상취재 : 김한결, 영상편집 : 박나영)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
김덕현 기자 사진
김덕현 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지