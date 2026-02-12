캐나다 총기난사범, 정신건강 이력 18세 트랜스젠더 여성…사망 9명

▲ 캐나다 서부 브리티시 컬럼비아주 한 산골 마을 중등학교서 총격 사건 발생

지난 10일(현지시간) 캐나다 서부 산골학교에서 총기 난사를 벌인 피의자는 정신건강 문제를 겪은 18세 트랜스젠더 여성으로 나타났습니다.캐나다 경찰은 브리티시컬럼비아주 텀블러리지 소재 학교에서 벌어진 총기 사건 피의자가 정신건강 문제 이력이 있는 제시 반 루트셀라라고 공개했다고 AP·AFP·로이터 통신이 11일 보도했습니다.경찰은 피의자가 남성에서 여성으로 성전환 수술을 한 트랜스젠더라고 밝혔습니다.다만 그의 범행 동기는 확인되지 않았다고 덧붙였습니다.드웨인 맥도널드 주 경찰청 부청장은 "해당 가정에 경찰이 출동한 전력이 있으며, 그 가운데 일부는 정신건강 문제와 연관된 출동이었다"고 말했습니다.경찰은 이번 사건의 사망자 수를 초기 보고된 10명에서 9명으로 정정했습니다.사망자에는 39세 여성 교사와 12세 여학생 3명, 12∼13세 남학생 2명 등이 포함됐습니다.피의자의 어머니(39)와 의붓 남동생(11)도 학교 근처에 있는 집에서 사망한 채 발견됐고, 피의자도 범행 직후 스스로 목숨을 끊었습니다.부상자는 25명 이상이며, 이 중 위독한 2명은 항공 이송됐습니다.경찰은 총격 사건 발생 2분 만에 현장에 도착했습니다.맥도널드 부청장은 당시 상황에 대해 "현장에 도착했을 때 총격이 이어지고 있었다"며 "학교로 진입하는 경찰관들을 향해서도 총이 발사됐다"고 설명했습니다.사건 당시 아들이 학교에서 2시간 넘게 봉쇄됐다고 밝힌 주민 셸리 퀴스트는 "(만 12∼13세에 해당하는) 7∼8학년들은 도서관에 있었는데 총격범이 바로 그곳으로 들어갔다"고 전했습니다.그는 12세 아들을 잃은 이웃이 길에서 자식의 시신을 찾고자 울부짖는 소리를 들었다고도 말했습니다.마크 카니 캐나다 총리는 이날 의회에서 "온 나라가 여러분과 함께 슬퍼하고 있다"고 밝힌 뒤 "캐나다는 여러분 곁에 서 있을 것"이라며 희생자 가족들을 위로했습니다.독일 방문 일정을 취소한 카니 총리는 7일간 정부 청사에 조기를 게양할 것이라면서 "우리는 이 위기를 극복할 것"이라고 강조했습니다.사건이 일어난 텀블러리지는 앨버타주와의 경계 근처에 있는 마을로, 밴쿠버에서 북동쪽으로 1천㎞ 이상 떨어졌습니다.주 정부 웹사이트에 따르면 텀블러리지 중등학교에는 7∼12학년 학생 175명이 재학 중입니다.캐나다는 엄격한 총기 규제법을 시행하고 있어 학교 총격 사건은 드문 것으로 알려졌습니다.