설 연휴 100만 명 해외로…벌써 주차 전쟁

<앵커>



이번 설 연휴에 100만 명 가까이 해외여행을 떠날 전망입니다. 지난해보다 연휴는 짧은데, 여행객은 많아서 공항도 붐비고, 주차도 쉽지 않을 걸로 보입니다.



채희선 기자입니다.



<기자>



인천국제공항입니다.



3층 출국장은 설 연휴를 앞두고 일찌감치 여행길에 오른 사람들로 북적입니다.



[박의성/강원도 원주시 : 명절도 길고 연휴가 길어서. 또 애기 첫 해외여행이라서 따뜻한 데로 한번 가보려고….]



국토교통부는 오는 18일까지 엿새간의 설 연휴 기간 모두 99만 4천 명이 해외로 나갈 것으로 추산했습니다.



노선별 이용객을 보면 동남아와 일본, 중국 등의 순으로 많았습니다.



지난해와 비교해 보면 중국과 미주가 큰 폭으로 늘었고 동남아 지역은 감소했습니다.



[조일상/하나투어 홍보팀장 : 캄보디아 스캠, 태국-캄보디아 국경 분쟁 등의 영향으로 동남아 예약은 소폭 줄어든 반면, 짧은 연휴를 활용하려는 여행 수요가 급증하면서 일본, 중국으로의 예약이 집중(됐습니다.)]



열흘이나 됐던 지난해 설 연휴보다는 짧아지면서 공항은 더 붐빌 것으로 보입니다.



하루 평균 이용객이 22만 명으로, 지난해 설 연휴 때보다 3% 정도 많을 것으로 예상됩니다.



가족 단위 여행객이 많다 보니 공항 주차난도 벌써 시작됐습니다.



인천공항 주차장 사전 예약 물량은 연휴 마지막 날까지 거의 매진됐습니다.



[엄상윤/서울시 동작구 : 아이 데리고 오기도 하고 집에서 공항버스 타는 곳이 좀 멀기도 하고 그래서 그냥 겸사겸사 차 끌고 왔습니다. 지금 남아 있는 자리가 거의 없는 것 같긴 해요.]



인천국제공항공사는 주차도 쉽지 않은 데다, 제2터미널의 경우엔 최근 아시아나항공까지 옮겨 오면서 탑승 수속 절차에 더 많은 시간이 걸리는 만큼 평소보다 30분 이상 일찍 도착해 줄 것을 당부했습니다.



(영상취재 : 이재영, 영상편집 : 정용화, VJ : 정한욱, 디자인 : 강윤정)