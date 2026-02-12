이채운, 스노보드 하프파이프 남자 예선 9위로 결선행

▲ 11일(현지시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 남자 하프파이프 예선에 출전한 이채운이 경기를 펼치고 있다.

스노보드 하프파이프 남자부의 간판 이채운(경희대)이 생애 두 번째 올림픽에선 결선 무대를 밟았습니다.이채운은 오늘(12일) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 남자 하프파이프 예선에서 82점을 획득, 전체 9위로 결선에 진출했습니다.하프파이프는 스노보드를 타고 기울어진 반원통형 슬로프에서 펼치는 공중 연기를 심판들이 채점해 순위를 정하는 경기입니다.이번 올림픽에선 예선 1, 2차 시기 중 더 나은 점수를 성적을 겨뤄 상위 12명이 결선으로 향했습니다.2006년생 이채운은 2023년 3월 세계선수권대회 남자 하프파이프에서 만 16세 10개월의 역대 최연소 기록으로 우승한 선수입니다.2022년 베이징 동계 올림픽 때 한국 선수단 최연소 선수로 참가해 예선 25명 중 18위에 그쳐 12명이 겨루는 결선에 오르지 못했지만 두 번째 도전에선 달랐습니다.1차 시기에서 연속 4바퀴 회전을 선보이고 동시에 보드 끝을 잡는 기술도 뽐내며 82점을 받았습니다.2차 시기에선 중간에 실수로 1차 시기보다 나은 점수를 받지 못하며 82점이 그대로 최종 성적이 됐습니다.한국 스노보드는 2010년 밴쿠버 동계 올림픽 때 김호준이 처음으로 하프파이프에 출전한 이후 2022년 베이징 대회까지 결선 진출자가 없었지만 이번 대회에서 이채운과 여자부의 최가온(세화여고)이 나란히 최초로 결선 무대를 밟게 됐습니다.최가온이 13일 먼저 결선에 나서며, 이채운이 14일 출격해 메달에 도전합니다.남자 예선에 함께 출전한 이지오(양평고)는 1차 시기 실수를 딛고 2차 시기에서 74점을 받았지만 12위 제이크 페이츠(미국·75.5점)에게 1.5점 차로 밀려 13위로 아깝게 결선행이 불발됐습니다.지난해 하얼빈 동계 아시안게임 하프파이프 금메달리스트인 김건희(시흥매화고)는 두 차례 연기 모두 실수가 나와 결선행에 실패했습니다.2018년 평창 동계 올림픽에서 남자 하프파이프 동메달, 2022년 베이징에선 은메달을 획득한 스코티 제임스(호주)는 1차 시기에서 94점을 따내 전체 1위로 결선에 진출했고, 일본의 도쓰카 유토(91.25점), 야마다 류세이(90.25점)가 각각 2·3위에 올랐습니다.(사진=연합뉴스)