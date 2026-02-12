뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

미성년자가 속아 떠안은 빚 2천만 원…법원 "지급명령 무효"

유영규 기자
작성 2026.02.12 05:55 조회수
미성년자가 속아 떠안은 빚 2천만 원…법원 "지급명령 무효"
▲ 대한법률구조공단

2천만 원의 채무를 떠안을 뻔한 미성년자가 법률구조공단의 도움으로 구제받았습니다.

11일 대한법률구조공단에 따르면 A 씨는 18세였던 2024년 온라인에서 알게 된 성인 B 씨와 함께 '일일 코스프레 카페'를 열기로 했습니다.

당시 A 씨는 단순한 체험 활동이자 소액의 용돈을 벌 기회 정도로 여겼습니다.

그러나 B 씨는 준비 과정에서 비용을 계속 증액한 뒤 2천만 원을 A 씨에게 빌려줬다고 주장하면서 법원에 지급명령을 신청했고, A 씨가 미성년자인데도 지급명령이 확정됐습니다.

공단 측은 A 씨의 청구 이의 소송을 대리하면서 "부모(법정 대리인)의 허락 없는 영업 행위와 금전 차용은 취소 대상"이라며 "소송 능력이 없는 미성년자를 상대로 한 지급명령 신청 자체가 법적 효력이 없다"고 주장했습니다.

부산지법은 이런 주장을 모두 받아들였습니다.

법원은 "이 사건 지급명령 신청 및 송달은 모두 소송무능력자인 미성년자를 상대로 한 소송행위이므로 지급명령이 무효"라면서 "'일일 카페' 운영 행위도 미성년자의 일상생활 범위를 벗어난 영업행위이며, 법정대리인의 허락도 인정되지 않는다"고 판결했습니다.

사건을 담당한 공단 소속 남궁명 변호사는 "미성년자의 경제적·법적 취약성을 악용한 부당한 채무 부담 시도를 차단한 사례로 미성년자 보호 원칙을 재확인했다는 점에서 의미가 있다"고 설명했습니다.

(사진=대한법률구조공단 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지