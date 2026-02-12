"돈벌어 정착하는 게 꿈이라고 했어요"…화마가 삼킨 코리안드림

▲ 지난달 30일 충북 음성의 한 공장 화재 현장에서 직원 2명이 실종돼 소방당국이 큰 불길을 잡은 뒤 수색 중이다. 사진은 화재가 난 공장의 모습

"돈을 벌어서 한국에 정착하는 게 꿈이라고 했어요"지난달 30일 충북 음성군 맹동면 생활용품 제조 공장 화재로 숨진 네팔 국적 근로자 A(23) 씨의 동갑내기 대학 친구 B(네팔 국적) 씨는 11일 통화에서 참담한 심경을 토로했습니다.B 씨는 "A는 착하고 자신의 이야기를 당당하게 할 줄 아는 사람이었다. 어제 시신의 신원이 A로 확인됐다는 이야기를 전해 듣고 너무 슬펐다"고 목소리를 떨었습니다.지난해 초 유학비자로 입국한 A 씨는 부산의 한 전문대학 반도체학과에 다니던 외국인 유학생이었습니다.네팔 돌라카가 고향인 A 씨는 코리안드림을 꿈꾸며 가족들을 떠나 홀로 한국에 왔습니다.평소 한국문화에 애정을 보였고, 대학 졸업 후 반도체 기업에 취직해 한국에 정착하는 것을 목표로 삼았습니다.피붙이 하나 없이 시작한 한국 생활은 녹록지 않았습니다.유학길에 오르기 위해 얻은 빚을 갚아야 하는 데다 학비와 생활비까지 마련해야 해 학업 도중에도 밤낮없이 아르바이트를 했습니다.B 씨는 "부산에서 함께 있었지만, A가 너무 바빠 시간을 자주 보내지 못했다"고 했습니다.고된 타향살이에 지친 A 씨는 지난해 12월 방학을 맞아 B 씨와 함께 고향 친구가 지내고 있던 음성을 찾았지만, 이곳에서도 일을 놓지 못했습니다.그렇게 A 씨는 외부 용역업체를 통해 생활용품 제조 공장에 단기 직원으로 채용돼 한 달가량 일하다가 화마에 휩싸여 생을 마감했습니다.불에 탄 A 씨의 시신은 화재 이튿날 수습됐고, 11일이 흘러서야 신원이 확인됐습니다.B 씨는 "A가 실종됐을 당시 저를 비롯한 친구들 모두 충격에 빠졌고, 지금도 생각만 하면 너무 힘들다. 네팔에 거주하는 가족들에게 제대로 설명도 못 했다"고 고통스러워했습니다.A 씨 가족은 조만간 한국에 들어올 예정인 것으로 전해졌습니다.음성군은 주한 네팔 대사관에 A 씨 가족의 입국 절차 지원을 요청했고, 가족의 뜻에 따라 장례 절차를 진행할 예정입니다.A 씨와 근무하다 실종된 60대 카자흐스탄 국적 C 씨의 가족들도 큰 슬픔에 잠겼습니다.약 5년 전 아내, 고등학생 둘째 딸과 입국해 음성에 정착한 C 씨는 세 식구의 생계를 책임지는 가장이었습니다.첫째 딸도 사고 발생 약 일주일 전 고향 생활을 정리하고 부모와 살기 위해 한국 땅을 밟았습니다.C 씨도 불이 난 공장에서 약 1년 전부터 근무하며 폐기물 처리 업무를 하던 외부 용역업체 소속 근로자였습니다.C 씨는 13일에 걸친 수색 작업에도 발견되지 않고 있고, 가족들의 고통도 가중되고 있습니다.카자흐스탄 고향의 C 씨 모친(90대)은 아들의 실종 소식을 모르고 있습니다.충격으로 쓰러질 것을 우려해 알리지 않았다고 합니다.한 카자흐스탄 커뮤니티 관계자는 "C 씨 아내는 현재 다니던 공장을 휴직한 뒤 두 딸과 함께 남편이 발견되기 만을 바라고 있다"며 "수색 작업이 기약 없이 장기화하면서 현재는 시신이라도 수습할 수 있기를 간절히 빌고 있는 상황"이라고 말했습니다.(사진=연합뉴스)