네타냐후 만난 트럼프 "이란과 핵협상 계속…결과 보겠다"

▲ 베냐민 네타냐후 총리(왼쪽)과 도널드 트럼프 미국 대통령

이란과 핵 협상을 진행 중인 미국의 도널드 트럼프 대통령이 11일(현지시간) 이 협상에 이스라엘의 입장을 반영시키고자 하는 베냐민 네타냐후 총리를 만났습니다.트럼프 대통령은 이날 백악관에서 네타냐후 총리와 비공개리에 개최한 회담을 마친 뒤 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜을 통해 "매우 좋은 회담이었고 우리 양국 간 엄청난 관계는 계속되고 있다"고 밝혔습니다.그는 "난 합의를 성사시킬 수 있을지 보기 위해 이란과 협상을 계속하자고 고집했고, 그것 외에는 아무것도 최종적으로 정하지 않았다. 만약 합의가 가능하다면 그게 내가 선호하는 바라는 점을 총리에게 알렸다"고 말했습니다.이어 "합의하지 못한다면 우리는 그저 결과가 어떻게 될지 봐야 하겠다. 이란이 지난번에 합의하지 않는 게 낫겠다고 결정했을 때 그들은 '미드나잇 해머'로 타격을 입었고 그건 그들에게 좋지 않았다"고 밝혔습니다.미드나잇 해머는 미군이 작년 6월 이란의 핵시설 3곳을 기습 타격한 군사 작전의 이름입니다.트럼프 대통령은 "이번에는 이란이 더 합리적이고 책임감이 있기를 바란다"며 경고했습니다.현재 미국은 이란에 핵무기 개발 포기 등을 요구하며 강하게 압박하고 있습니다.트럼프 대통령은 중동에 항공모함 전단 등 군 자산을 증강하고 있으며 합의를 타결하지 못하면 작년 6월에 이란 핵시설을 공습한 것처럼 무력을 사용할 수 있다고 연일 경고하고 있어 지역에 긴장이 고조되고 있습니다.이란과 적대적인 이스라엘은 미국이 이란에 더 강경한 요구를 하기를 바라며 협상에 영향력을 행사하려 하고 있습니다.이스라엘은 미국이 협상의 판을 키워 이란으로부터 우라늄 농축 중단, 탄도미사일 사거리 300㎞로 제한, 중동 대리 세력에 대한 지원 중단까지 받아내야 한다는 입장입니다.반면 이란은 이번 협상에서 핵 프로그램과 제재 완화만 논의할 수 있으며 우라늄 농축 권리까지 포기하지는 않겠다고 맞서고 있습니다.따라서 트럼프 대통령이 이스라엘의 요구를 관철하려고 할 경우 이란과의 협상이 쉽지 않을 수 있다는 관측이 나오고 있습니다.다만 트럼프 대통령이 SNS를 통해 밝힌 바에 따르면 미국은 군사적 옵션을 배제하지 않는다는 기조 위에, 일단은 이란과 대화를 이어가기로 한 것으로 보입니다.트럼프 대통령이 중재한 이스라엘과 하마스의 가자지구 휴전 합의 이행 문제도 회담에서 논의된 것으로 보입니다.트럼프 대통령은 가자지구 재건 시작 등 합의 다음 단계로 신속하게 넘어가고 싶어 하지만, 이스라엘은 하마스의 무장 해제가 우선돼야 한다고 주장합니다.트럼프 대통령은 SNS에서 "우리는 가자에서 일어나는 엄청난 진전과 지역 전반에 대해 논의했다"고 밝혔습니다.(사진=AP, 연합뉴스)