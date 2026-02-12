여야 대표 초청 오찬…"대통령 뜻 전할 때 신중히"

<앵커>



이재명 대통령이 오늘(12일) 청와대에서 여야 대표와 오찬을 함께 합니다. 청와대는 여권에서 불거진 합당과 특검 추천 논란에 대통령이 언급되는 걸 경계하면서 "대통령이나 청와대의 뜻을 말할 땐 신중해 달라"고 요청했습니다.



강청완 기자입니다.



이재명 대통령이 오늘 정청래 민주당, 장동혁 국민의힘 대표를 청와대로 초청해 오찬을 함께 합니다.



[강훈식/청와대 비서실장 : 이번 회동은 민생 회복과 국정 안정을 위한 초당적 협력 방안을 논의하기 위한 자리입니다.]



이 대통령과 두 여야 대표가 회동하는 건 지난해 9월 8일 이후 157일 만으로 청와대는 의제 제한 없이 국정 전반에 대한 의견 교환이 이뤄질 거라고 전했습니다.



회동에선 대미투자특별법을 비롯해 경제 관련 민생 입법 처리 협조에 대한 논의가 이뤄질 것으로 예상됩니다.



최근 2차 특검 후보 추천 문제와 조국혁신당과 합당 문제 등을 둘러싸고 여당 내 이견이 노출되고 당청 갈등설까지 불거진 가운데 청와대 강훈식 비서실장은 이 대통령이 전 변호사가 특검 후보로 추천된 사실을 보고받고 격노했다고 전한 일부 언론의 보도는 사실이 아니라고 밝혔습니다.



그러면서 특검 추천 문제나 민주당과 조국혁신당의 합당 문제 등에 이 대통령이 인용되는 상황과 관련해 일종의 경고성 메시지를 던졌습니다.



[강훈식/청와대 비서실장 : 청와대나 대통령의 뜻을 말씀하실 때는 신중해 주실 것을 이 자리를 빌려 정중히 요청드립니다.]



이 때문에 대통령과 여야 대표 오찬에서 이 대통령과 정청래 대표 사이에 특검 추천 문제 같은 당청 사이 불편한 기류에 대한 이야기가 오갈 지도 관심이 쏠립니다.



