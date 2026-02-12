"K팝 틀 깼다"…'우리 사회 만들어갈 50인' 선정

하이브의 한미 합작 걸그룹 캣츠아이가 미국 워싱턴포스트가 뽑은 올해 우리 사회를 만들어갈 50인에 선정됐습니다.



워싱턴포스트는 캣츠아이가 케이팝의 틀을 깨부쉈다고 소개했습니다.



최근 워싱턴포스트는 2026년 우리 사회를 만들어갈 50인의 명단을 공개하면서, 캣츠아이를 예술 엔터테인먼트 분야의 차기 주자로 꼽았습니다.



캣츠아이를 케이팝의 틀을 깨부수며 세계로 나가고 있는 그래미 후보 가수라고 소개했는데, 한국과 미국, 스위스, 필리핀 출신 멤버들로 구성돼 있고, 케이팝 그룹 포맷에 글로벌 감각을 더했다며, 캣츠아이의 다양성은 다른 케이팝 그룹과 차별화되는 요소라고 설명했습니다.



특히 일부 멤버들이 양성애와 동성애를 고백하는 등 사생활을 솔직하게 공개한 점도 다르다고 덧붙였습니다.



캣츠아이는 히트곡 날리와 가브리엘라 등으로 빌보드 차트에 이름을 올렸고, 현지시간으로 지난 1일 그래미 시상식에서 신인상 후보에 올라 날리의 무대도 선보였습니다.



(화면출처 : Recording Academy, GRAMMYs)