노원·도봉 다주택자 매물↑…"거래 가능성 커"

이성훈 기자
작성 2026.02.12 00:50
<앵커>

다주택자가 주택을 더 쉽게 처분할 수 있는 정책이 나오면서 서울 외곽에서도 매물이 늘고 있습니다. 가격 접근성이 좋아서 실제 거래까지 이뤄질 가능성도 더 클 것으로 예상됩니다.

이성훈 기자의 보도입니다.

<기자>

서울 노원구 중계동의 2천400여 세대 규모 아파트 단지입니다.

정부가 다주택자의 '세입자 낀 매도'가 쉽도록 실거주 의무를 2년까지 미뤄주기로 한 지 하루 만에 매물이 늘었습니다.

단지 내 중개업소에는 어제(11일) 하루에만 다주택자들이 전용면적 57~58제곱미터 아파트 5채를 기존 호가보다 3천만 원가량 낮춰 내놓았습니다.

[장화영/서울 노원구 공인중개사 : 오늘만 한 5건 나왔는데요. 2년 동안 세 끼어있는 것도 팔 수 있다고 해서 이번 기회 중과세 피하기 위해서….]

최근 강남 지역과 한강벨트를 중심으로 매물은 눈에 띄게 늘고 있습니다.

이 지역에서는 다주택자뿐 아니라 보유세 확대를 우려하는 1주택자, 상급지 이동을 노리는 수요자들의 매물도 함께 나온 걸로 보입니다.

[김규정/한국투자증권 부동산 전문위원 : 한강벨트나 이렇게 준 강남에 해당하는 지역들도 (양도소득세) 중과를 피하는 걸 위해서 그리고 일부 처분하면서 강남으로 상향 이동하려는 분들이 지금 매각 시도를….]

최근에는 노원구와 도봉구, 관악구 등 서울 외곽 지역에서까지 매물이 증가하는데, 이 지역의 매물은 상당수가 다주택자들의 것으로 추정됩니다.

[장화영/서울 노원구 공인중개사 : 다주택자들은 노원구를 많이 가지고 있기 때문에요. 양도 차익이 강남보다는 노원구 작거든요. 소형 평수다 보니까 팔기도 더 쉽고.]

전문가들은 가격 접근성이 상대적으로 높은 외곽 매물이 실제 계약으로 이어질 가능성이 더 크다고 봤습니다.

강남권과 달리 외곽에는 15억 원 이하 아파트가 많아 대출 규제 범위 안에서 자금 마련이 비교적 수월하기 때문입니다.

[김은선/직방 빅데이터랩장 : 외곽 지역은 가격대가 상대적으로 낮기 때문에 실수요자나 자금 여력이 크지 않은 무주택자들도 진입이 가능한 구간이라 할 수 있고요.]

다만 매수자들이 양도세 중과 부활 전까지 추가 하락을 기대하며 관망할 가능성도 있어, 가격 조정이나 거래 회복으로 이어질지는 좀 더 지켜봐야 한다는 전망입니다.

(영상취재 : 임우식, 영상편집 : 안여진)
