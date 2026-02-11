최가온 6위로 하프파이프 결선행…클로이 김 '1위'

▲ 11일(현지시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 여자 하프파이프 예선에 출전한 최가온이 경기를 펼치고 있다.

2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 금메달 후보로 꼽히는 스노보드 '샛별' 최가온(세화여고)이 가볍게 첫 관문을 통과했습니다.최가온은 오늘(11일) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 여자 하프파이프 예선에서 82.25점을 획득해 24명의 선수 중 6위로 결선에 올랐습니다.하프파이프는 스노보드를 타고 기울어진 반원통형 슬로프에서 펼치는 공중 연기를 심판들이 채점해 순위를 정하는 경기입니다.예선 2차 시기 중 더 나은 점수를 성적으로 삼아 상위 12명이 결선에 진출했습니다.3차 시기까지 치러 최고점으로 순위를 가리는 결선은 한국시간 모레(13일) 오전 3시 30분 리비뇨 스노파크에서 열립니다.2023년 세계적인 익스트림 스포츠 대회 X게임에서 파이프 종목 우승을 차지한 최가온은 이번 2025-2026시즌 국제스키연맹(FIS) 스노보드 월드컵에서 3승을 거두며 하프파이프 여자부 1위를 달리며 이번 대회에서도 큰 기대를 받고 있습니다.2018년 평창과 2022년 베이징 동계 올림픽에서 연속 금메달을 획득하고 이번 대회에서 3연패에 도전하는 교포 선수 클로이 김(미국)의 아성에 도전할 만하다는 평가도 받습니다.이번 대회 초반 대한민국 선수단의 메달 레이스를 주도하는 스노보드는 남자 평행대회전의 김상겸(은메달), 여자 빅에어의 유승은(동메달)에 이어 세 번째 입상에 도전합니다.예선 1차 시기에서 최가온은 스위치 백사이드 세븐(주행 반대 방향으로 떠올라 2바퀴 회전)을 시작으로 다양한 기술을 깔끔하게 선보여 82.25점을 따냈습니다.2차 시기에선 최대 4.2ｍ의 높은 도약과 함께 3바퀴 회전도 시도하며 난도를 1차보다 높였지만 마지막 착지에서 실수로 1차 시기 점수가 예선 성적으로 결정됐습니다.클로이 김은 90.25점으로 1위를 차지하며 3연패 도전을 상쾌하게 시작했습니다.올림픽을 앞두고 어깨 부상에 시달리며 월드컵 시즌을 제대로 치르지 못했던 클로이 김은 1차 시기에서 최대 3바퀴 회전과 맥 트위스트 등 고난도 기술을 펼쳐 보이며 출전 선수 가운데 유일하게 90점대 점수를 받는 저력을 뽐냈습니다.2차 시기에선 막바지 착지에서 삐끗하자 무리하지 않고 연기를 도중에 멈추면서 결선에 대비했습니다.클로이 김에 이어 시미즈 사라(일본·87.5점), 매디 매스트로(미국·86점), 구도 리세(일본·84.75점), 차이쉐퉁(중국·83점)이 2∼5위에 자리했습니다.최가온과 더불어 한국을 대표해 출전한 이나윤(경희대)은 1차 시기 중 무릎 통증을 느낀 여파로 35점에 그쳤고, 2차 시기에는 나서지 못해 예선 22위로 결선 진출이 불발됐습니다.(사진=연합뉴스)