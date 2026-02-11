뉴스
GS칼텍스 파죽지세 4연승…IBK 제치고 4위 도약

이정찬 기자
▲ 4연승을 달린 여자배구 GS칼텍스

여자 배구 후반기 돌풍의 핵심인 GS칼텍스가 4연승 행진과 함께 봄 배구를 희망을 키웠습니다.

GS칼텍스는 오늘(11일) 서울 장충체육관에서 열린 진에어 V리그 홈경기에서 페퍼저축은행에 세트 점수 3대0(25:21 25:18 25:21)으로 승리했습니다.

GS칼텍스는 IBK기업은행을 5위로 밀어내고 다승에서 앞서 4위로 올라섰습니다.

3위 흥국생명(승점 48)과 격차는 승점 4점이 됐습니다.

GS칼텍스 실바가 양 팀 최다인 31득점을 올렸고,유서연도 서브 에이스 5개를 곁들여 11점을 올렸습니다.

레이나까지 12점을 보태 삼각 편대에서 54점이 나왔습니다.

페퍼저축은행은 서브 리시브가 흔들리며 최근 2연승을 마감하고 승점 33(11승 17패)점에 머물렀습니다.

전성기를 되찾은 OK저축은행 베테랑 전광인의 포효

부산 강서체육관에서 열린 남자부 경기에서는 OK저축은행이 한국전력에 세트 점수 3대1(16:25 25:19 25:21 25:21)로 역전승을 거뒀습니다.

OK저축은행은 승점 45(15승 13패)점으로 한국전력(승점 43·15승 13패)을 4위로 밀어내고 봄 배구 막차 탑승권이 걸린 3위가 됐습니다.

2025-2026시즌부터 부산으로 연고지를 옮긴 OK저축은행은 올 시즌 거둔 15승 가운데 12승(3패)을 강서체육관에서 챙기는 '안방 강세'를 이어갔습니다.

올 시즌을 앞두고 OK저축은행으로 트레이드된 베테랑 전광인은 15득점에 공격 성공률 52.38%, 후위 공격 4개, 블로킹과 서브 득점 각각 2개씩 수확하며 맹활약했습니다.

주포 디미트로프도 23득점으로 제 몫을 했습니다.

(사진=한국배구연맹 제공, 연합뉴스)
