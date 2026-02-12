'우리들의 발라드' 11인, 첫 프로필 공개… 감성 넘치는 색다른 분위기

SBS '우리들의 발라드' 참가자 11인의 첫 프로필 사진이 공개됐다.



소속사 SM C&C는 지난 9일과 10일 공식 SNS를 통해 '우리들의 발라드' 참가자 11인(민수현, 송지우, 이예지, 이지훈, 이준석, 임지성, 제레미, 정지웅, 천범석, 최은빈, 홍승민)의 첫 프로필 이미지를 순차적으로 공개했다.



멤버별로 2장씩 공개된 프로필은 심플한 배경 속 각자의 개성과 매력을 보여주는 컷으로 단번에 시선을 사로잡았다. 첫 번째 컷에서는 정장 스타일로 깔끔하고 안정감 있는 인상을 전했고, 두 번째 컷에서는 보다 캐주얼한 착장으로 한층 편안하고 자연스러운 매력을 뽐냈다.



이미지 속 멤버들은 단정하면서도 세련된 스타일링과 더불어 자연스러운 표정을 통해 각자의 분위기와 색깔을 선명하게 드러냈고, 각자가 지닌 다채로운 음악 스펙트럼에 대한 기대감을 높였다.



이번 프로필은 멤버 개개인의 감성과 분위기를 자연스럽게 드러내는 데 중점을 뒀다. 과한 연출 대신 눈빛과 포즈만으로도 보컬리스트로서 진정성을 전하며, 이들이 추후 펼쳐갈 음악 행보에 대한 궁금증을 끌어올렸다.



한편, '우리들의 발라드'는 전국투어 콘서트를 통해 전국 각지 팬들과 만나고 있다. 지난달 성남, 대구, 이달 7~8일 서울 공연을 성황리에 마친 이들은 오는 28일 부산 KBS 부산홀과 3월 7일 대전 충남대학교 정심화홀에서 투어를 이어간다.



[사진 제공 = SM C&C]



(SBS연예뉴스 강선애 기자)