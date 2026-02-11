여자배구 정관장 정호영 '최소 4주' 결장…"손가락 부상"

▲ 공격하는 정관장의 미들 블로커 정호영

여자 프로배구 정관장의 주축 미들 블로커인 정호영이 손가락 부상 여파로 사실상 시즌을 접게 됐습니다.정호영은 지난 7일 GS칼텍스와 홈경기 때 상대팀 외국인 주포 지젤 실바(등록명 실바)의 공격을 블로킹하다가 왼쪽 중지를 다쳤습니다.정호영은 병원 검진 결과, 손가락 골절로 확인돼 안정을 위해 최소 4주 이상 부목으로 고정해야 하는 상황입니다.따라서 정호영은 사실상 남은 시즌 경기에 뛰기는 쉽지 않을 전망입니다.올 시즌이 끝나고 자유계약선수(FA) 자격을 얻은 선수 중 최대어로 꼽히는 정호영은 27경기(99세트)에 나서 290점을 수확하며 세트당 블로킹 0.667개를 기록했습니다.고희진 정관장 감독은 정호영의 부상 공백을 메우기 위해 10일 IBK기업은행과 홈경기에선 이지수를 선발로 내세웠습니다.또 아시아 쿼터 선수 인쿠시(몽골 이름 자미안푸렙 엥흐서열)는 점프 과정에서 발등이 부어 보호 차원에서 같은 경기에 출전시키지 않았습니다.인쿠시는 오는 22일 대전 충무체육관에서 열리는 흥국생명과 홈경기 때는 출격 대기할 전망입니다.정관장은 9연패에 허덕이며 시즌 6승 22패를 기록, 포스트시즌 진출 가능성이 완전히 무산된 가운데 '무서운 신인' 박여름이 3경기 연속 10득점 이상을 기록하며 인상적인 활약을 펼치고 있습니다.(사진=한국배구연맹 제공, 연합뉴스)