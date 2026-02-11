롤 휴지 1,800개가 2만 8천 원?…쿠팡 수량표기 오류 소동

▲ 쿠팡 수량표기 오류

오늘(11일) 쿠팡에서 롤 화장지 1,800개가 오류로 2만 8천 원대에 판매되는 사고가 났습니다.오늘 낮 1시쯤 쿠팡에는 한 팩당 롤 화장지 30개가 든 화장지 60팩이 28,720원에 올라왔습니다.해당 제품은 '깨끗한나라 순수 시그니처 천연펄프 3겹 고급롤 화장지'(27m, 30개입, 60팩)입니다.한 롤당 16원꼴인 가격에 놀란 이용자들이 "총 1천800롤이 오는 게 맞냐"고 문의를 남겼으나, 인공지능(AI) 답변봇이 "30개입 60팩으로 총 1천800롤이 맞다"고 공개 답변을 달면서 혼란은 더욱 커졌습니다.이 같은 사실이 온라인 커뮤니티를 중심으로 급속도로 확산하며 삽시간에 주문이 몰리는 소동이 벌어졌습니다.오류를 파악한 쿠팡은 오늘 오후 5시 30분쯤 고객들에게 안내 문자를 보냈습니다.쿠팡은 주문 취소 처리를 하고, 구매자들에게 쿠팡 캐시 5천 원을 지급했습니다.오노출 주문량은 아직 정확하게 파악되지 않았습니다.쿠팡은 "수량 표기 오류로 정보가 잘못 게시되었다"면서 "이용에 불편을 끼쳐 죄송하다"는 입장을 냈습니다.(사진=쿠팡 홈페이지 캡처, 연합뉴스)