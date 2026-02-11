"절반 안 주면 다리 개통 불허"…억지 주장, 왜?

<앵커>



트럼프 대통령이 미국과 캐나다를 잇는 새 다리의 개통을 막고, 다리 소유권 절반을 미국에 넘기라고 요구했습니다. 공사비를 댄 캐나다는 황당하다는 반응인데요.



트럼프 대통령이 갑자기 왜 이런 주장을 하는 건지, 그 배경과 속내를 워싱턴 김용태 특파원이 보도합니다.



<기자>



미국 미시간주 디트로이트와 캐나다 온타리오주 윈저를 잇는 '고디 하우' 국제대교입니다.



길이 2.5km로 2018년 착공해 올 하반기 개통 예정이었는데, 트럼프 대통령이 미국이 제대로 대우받을 때까지 개통을 허용하지 않겠다며 갑자기 으름장을 놨습니다.



적어도 다리 지분의 절반을 미국이 갖겠다는 겁니다.



[캐롤라인 레빗/백악관 대변인 : 미국이 최소한 다리의 절반을 소유하고, 다리를 건너는 물자에 대해 공동 관리권을 가지며, 다리 사용으로 생기는 경제적 이익을 공유해야 합니다.]



트럼프 대통령은 교량 건설에 미국산 자재가 많이 쓰이지 않은 점도 문제 삼고 나섰습니다.



7조 원에 달하는 건설 비용을 부담한 캐나다는 미국산 자재를 쓴 데다 운영도 양국 지방정부가 공동으로 한다며 트럼프가 허위 사실을 유포한다고 반박했습니다.



[드류 딜킨스/캐나다 윈저 시장 : 건설 비용은 통행료로 상환될 것입니다. (상환이) 완료되면, 미시간주와 캐나다가 다리를 소유하고 수익을 나눠 갖게 됩니다.]



미시간주도 개통을 막지 말라는 입장입니다.



[그레첸 휘트머/미 미시간 주지사(민주당) : 캐나다가 다리 건설 비용을 부담했습니다. 건설이 차질 없이 진행되고 예정대로 개통하는 것이 중요합니다. 그렇게 되기를 바랍니다.]



중국과 관계 개선에 나선 캐나다가 못마땅해서 트럼프가 억지 주장을 한다는 해석이 나옵니다.



뉴욕타임스는 1979년부터 디트로이트와 윈저를 잇는 기존 교량을 소유한 재벌 가문이 새 교량 때문에 손해를 볼까 봐 트럼프 정부에 로비를 벌인 것도 개통 불허 위협의 배경이 됐다고 전했습니다.



(영상취재 : 박은하, 영상편집 : 김병직, 디자인 : 박태영)