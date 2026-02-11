"민심은 징계 못 해" 반발…'고성국 징계' 맞대결

<앵커>



한동훈 전 대표 제명에 반대하는 성명을 주도했다는 이유로, 당내 징계 문턱에 선 국민의힘 배현진 의원이, 민심은 징계할 수 없다며 당 지도부를 비판했습니다.이런 가운데 보수 유튜버 고성국 씨는 서울시당 윤리위의 탈당 권유 징계에 반발해 이의 신청을 하겠다고 밝혔습니다.



손형안 기자입니다.



<기자>



국민의힘 윤리위원회의 징계 심의를 받기 위해 당사를 찾은 배현진 의원.



서울시당 위원장이자 친한동훈계인 배 의원은 한동훈 전 대표 제명에 반대하는 서울시 당협위원장들의 성명서를 시당 전체의 뜻인 것처럼 알렸단 의혹으로 윤리위에 제소됐습니다.



한 전 대표와 김종혁 전 최고위원 제명에 이어 자신도 징계 위기에 놓인 상황에, 배 의원은 이런 비판을 했습니다.



[배현진/국민의힘 의원 : 정치적으로 단두대에 세워서 껄끄러운 시당 위원장을 징계할 순 있으나 민심을 징계할 수는 없다고 생각합니다.]



국민의힘 당사에 전두환 씨 사진을 걸자고 했던 극우 유튜버 당원 고성국 씨는, 배 의원이 이끄는 서울시당의 윤리위가 탈당을 권유한 데 대해 이의를 신청하기로 했습니다.



고 씨의 징계 여부는 당 중앙윤리위가 다시 정하게 됩니다.



윤리위가 중징계를 철회할지, 최고위원회의로 넘길지에 따라, 장동혁 대표가 최고위 의결을 거치는 형식으로, 징계냐 취소냐 등을 결정하게 될 수도 있습니다.



국민의힘 일각에선 친한계가 주도하는 고 씨에 대한 징계 시도에 장 대표가 어떤 선택을 할지도 주목하는 분위기입니다.



'징계 공방전' 속에 장 대표는 오늘 '보수의 심장'으로 불리는 대구의 서문시장을 찾았습니다.



[장동혁/국민의힘 대표 : 따뜻하게 맞아주셨고 큰 힘을 주셔서 감사하게 생각하고 있습니다.]



배 의원과 고 씨에 대한 징계 공방은, 국민의힘 내부의 극심한 갈등의 한 단면이란 분석도 나오고 있습니다.



(영상취재 : 이승환·신동환, 영상편집 : 김종미)