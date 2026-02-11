뉴스
고개 숙인 빗썸 대표…'디지털자산법' 서두른다

박찬범 기자
작성 2026.02.11 20:32 조회수
<앵커>

60조 원대 비트코인 오지급 사태의 책임자인 가상자산 거래소 빗썸 대표가, 국회에 출석해 고개 숙여 사과했습니다. 정부 여당은 가상자산 거래소도 금융기관 수준의 규제를 받도록 법 제도를 마련하기로 했습니다.

박찬범 기자가 보도합니다.

<기자>

국회 정무위원회는 빗썸의 60조 원대 '비트코인 오지급 사태' 발생 엿새째 되는 날, 긴급 현안질의를 열었습니다.

회의에 참석한 빗썸 이재원 대표는 자리에서 일어나 국민들에게 머리 숙여 사과하고, 피해 구제를 약속했습니다.

[이재원/빗썸 대표이사 : 이번 사고의 최종 책임자로서 진심으로 머리 숙여 다시 한번 사과드리겠습니다.]

정무위원들은 직원의 단순 실수만으로 60조 원 규모의 비트코인 62만 개가 발행된 건, 총체적 관리 부실이라고 질타했습니다.

[신장식/조국혁신당 의원 : 휴먼 에러, 시스템 에러, 운영 체계 에러까지 한꺼번에 보여준 사건이라고 생각을 합니다.]

[김상훈/국민의힘 의원 : 오류 지급하는 것을 사전에 방지하는 시스템 자체가 가동되지 않았다는 게 굉장히 좀 놀라운 일이에요.]

현행법상 금융회사가 아닌 가상자산 거래소에 대한 규제 강화 주문도 나왔습니다.

[김남근/민주당 의원 : 대규모의 국민들 자산들을 거래하고 그것을 지켜야 되는 그런 곳인데 그것을 금융회사의 체계로 감독하지 않았던 이유는 뭡니까?]

현재 주요 가상자산 거래소는 닥사(DAXA)라고 불리는 공동협의체를 만들어 자율규제를 실시하고 있는데, 금융회사처럼 금융당국의 일상적인 감시를 받지는 않습니다.

[권대영/금융위원회 부위원장 : 금융회사에 준하는 그런 규제와 통제가 필요하기 때문에 국회 입법 과정에서 참여를 하도록 그렇게 하겠습니다.]

정부와 여당은 거래소들의 가상자산 보유 현황 점검을 의무화하는 내용 등이 담긴 '디지털자산 기본법' 제정을 서두르기로 했습니다.

(영상취재 : 이승환·신동환, 영상편집 : 이소영)
