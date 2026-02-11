"대통령 뜻 전할 때 신중히"…여야, 12일 청와대서 오찬

<앵커>



합당과 특검 추천 등을 둘러싼 민주당의 내부 갈등과 관련해 청와대 강훈식 비서실장은 "대통령의 뜻을 말할 때는 신중해달라"는 경고성 메시지를 냈습니다. 이재명 대통령은 내일(12일) 정청래 민주당 대표, 장동혁 국민의힘 대표와 오찬을 함께 하는데, 이 자리에서 어떤 대화가 오갈지도 주목됩니다.



강청완 기자가 취재했습니다.



<기자>



민주당이 추천한 '2차 종합특검' 후보였던 전준철 변호사와 관련해, 오늘 한 언론사는 "전 변호사의 이력을 확인한 청와대 민정 파트에서 사실상 반대 의견을 전 변호사 추천을 주도한 이성윤 민주당 의원에게 전했다"고 청와대 관계자를 인용해 보도했습니다.



이 의원이 청와대의 반대 의견을 듣고도 추천을 강행했다는 내용입니다.



전 변호사는 쌍방울 불법 대북송금 사건 재판에서 이재명 대통령에게 불리한 진술을 했던 김성태 전 쌍방울 회장을 다른 사건에서 변호한 이력이 여권에서 논란이 됐습니다.



이 의원은 청와대 민정비서관과 통화한 적은 있지만, 반대 의견은 못 들었다고 밝혔습니다.



[이성윤/민주당 의원 : 저는 어떤 누구로부터도 부정적 의견을 전달받은 사실이 없고….]



이와 관련해, 청와대 강훈식 비서실장은 이 대통령이 전 변호사가 특검 후보로 추천된 사실을 보고받고 격노했다고 전한 일부 언론의 보도는 사실이 아니라고 밝혔습니다.



그러면서 특검 추천 문제나 민주당과 조국혁신당의 합당 문제 등에 이 대통령이 인용되는 상황과 관련해, 이런 경고성 언급을 더했습니다.



[강훈식/청와대 비서실장 : 청와대나 대통령의 뜻을 말씀하실 때는 신중해 주실 것을 이 자리를 빌려 정중히 요청드립니다.]



이 대통령은 내일 정청래 민주당, 장동혁 국민의힘 대표를 청와대로 초청해 오찬을 함께 합니다.



청와대는 의제 제한 없이 국정 전반에 대한 의견 교환이 이뤄질 거라고 전했는데, 대미투자특별법 처리나 민생 입법 등 국정 논의와 별개로, 특검 추천 문제 같은 당청 사이 불편한 기류가 화제에 오를지 관심이 쏠립니다.



(영상취재 : 정상보·윤형, 영상편집 : 이승희)