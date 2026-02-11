뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"일본도 투자 늦다" 터뜨린 분노…협상 장관 급히 미국행

문준모 기자
작성 2026.02.11 20:13 조회수
PIP 닫기
<앵커>

트럼프 대통령이 일본에 대해서도 조속히 투자에 나서지 않는다며 격노했다는 보도가 나왔습니다. 일본은 관세 협상을 맡아온 장관을 서둘러 미국으로 보냈습니다.

도쿄에서 문준모 특파원입니다.

<기자>

일본 아카자와 경제산업상이 오는 14일까지 3박 4일 일정으로 방미 길에 올랐습니다.

[아카자와 료세이/일본 경제산업상 : 러트닉 상무장관과 직접 만나 미일 합의에 따라 체결된 전략적 투자 프로젝트와 관련해 심도 있는 논의를 하려고 합니다.]

협상 일은 미국시간 12일로 조율됐습니다.

선거 결과에 따른 새 내각이 꾸려지기도 전에 방미를 서두른 건, '트럼프의 격노' 때문으로 보입니다.

니혼게이자이 보도에 따르면, 중의원 선거 중이던 일주일 전, 미 행정부는 일본 정부에 '트럼프 대통령이 대일 현안과 관련해 크게 분노했다'고 전했습니다.

지난해 미국이 관세를 낮춰주는 대신 일본은 5,500억 달러 대미투자를 약속했는데, 작년 말 확정될 것으로 봤던 1호 투자 사업이 아직도 정해지지 않은 데 불만을 터뜨렸다는 겁니다.

트럼프 대통령은 이르면 오는 20일로 예상되는 미 연방대법원의 상호관세 판결 전에 일본의 1호 투자 사업을 확정 짓고 이를 모델로 한국, 유럽연합과 협상에도 속도를 내려는 것으로 보입니다.

반면 총선에서 압도적 승리를 거둔 다카이치 내각은 다음 달 미일 정상회담에서 트럼프 대통령의 돌발적 요구가 없도록 달래면서 미 관세 판결 변수도 살펴 꼼꼼하게 협상하겠다는 입장입니다.

[아카자와 료세이/일본 경제산업상 : 매번 국익을 걸고 치열하고 어려운 협의를 이어가고 있습니다. 모든 일이 순조롭게만 풀리진 않는 게 현실입니다.]

일본의 대미투자 1호 후보로는 데이터센터용 가스 발전 시설과 원유 선적 항구, 인공 다이아몬드 생산 공장 등 세 가지 건설 사업이 거론되고 있습니다.

일본의 1호 대미투자 사업은 장관급 협상에서 구체안을 논의한 후 트럼프 대통령이 최종 결정합니다.

(영상취재 : 문현진, 영상편집 : 이승열, 디자인 : 한흥수)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
문준모 기자 사진
문준모 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지