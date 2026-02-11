조인성 "극장 갈 이유를 찾는 시대…'휴민트'만의 강점 있다"

이미지 확대하기

배우 조인성이 극장용 영화로 '휴민트'가 가진 특별한 장점을 어필했다.11일 오후 서울 삼청동에서 열린 영화 '휴민트'의 인터뷰에 참석한 조인성은 영화 속 스타일리시한 액션을 완성한 주역이라는 칭찬에 "사실 내가 액션을 잘했는지, 멋있게 나왔는지 잘 모르겠다. 액션이야 류승완 감독이 워낙 잘하시고 잘 아시는 분야니 시키는 대로 했다"고 겸손한 반응을 보였다.'휴민트'는 제작비 235억 원이 투입된 대작이다. 올 설 연휴 극장가를 정조준하는 영화라는 의미 외에도 불황의 한국 영화계의 숨통을 튀어 줄 기대작으로 영화계 안팎의 비상한 관심을 받고 있다. 관객의 기대감은 개봉일 40%에 육박하는 예매율과 18만 장이 넘는 예매량으로 입증되었다.영화의 주역인 조인성 역시 '휴민트'를 향한 뜨거운 관심과 기대감을 잘 알고 있다. 조인성은 "요즘 관객들에겐 극장에 가야 할 이유들이 필요한 것 같다. 그러면 영화가 OTT나 TV로 볼 수 없는, 영화적 체험을 제공해야 한다. 최근 영화 'F1'을 보면서 느낀 건데 도파민이 터져야 하는 것 같다. 물론 이건 제 생각이다"라고 운을 뗐다.이어 "그런 면에서 '휴민트'가 관객들에게 어떤 도파민을 제공할 수 있을 것 같다는 생각이 든다. IMAX 같은 특수관에서 보셔도 만족스러운 것"이라고 귀띔했다.조인성은 "다행히 최근 극장 분위기가 '만약의 우리', '신의 악단', '왕과 사는 남자' 등으로 봄이 오려는 신호를 보이고 있는 것 같다. 다만 작년보다 파이가 얼마나 커질지가 관건이다. 동시기에 개봉한 '휴민트'와 '왕과 사는 남자', '넘버원'이 어느 정도 일조를 할 수 있을 것 같다. 모든 영화가 다 잘돼서 국내 극장가가 봄을 맞이하는 신호탄이 되길 바란다"는 조심스러운 마음을 비쳤다.'휴민트'는 비밀도, 진실도 차가운 얼음 바다에 수장되는 블라디보스토크에서 서로 다른 목적을 가진 이들이 격돌하는 이야기로 금일(11일) 전국 극장에 개봉했다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)