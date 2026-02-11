울산 떠난 이청용, '승격팀' 인천 유나이티드 입단

▲ 이청용

K리그1 베테랑 미드필더 이청용(37)이 울산HD를 떠나 승격팀 인천 유나이티드에 입단했습니다.인천 구단은 이청용 영입 소식을 오늘(11일) 발표했습니다.2006년 FC서울에서 프로로 데뷔한 이청용은 국내외 무대에서 풍부한 경험을 쌓았습니다.그는 2009년 21세 나이에 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 볼턴 원더러스에 입단하며 유럽 무대에 진출했습니다.이후 EPL과 챔피언십(2부)을 오가며 176경기(17골 33도움)를 소화했고, 보훔(독일 2부)을 거쳐 2020년 3월 울산 유니폼을 입으며 K리그로 복귀했습니다.이청용은 이후 울산에서 보낸 6시즌 동안 K리그1 3연패(2022∼2024년)와 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 우승을 이끄는 등 팀의 핵심적인 역할을 했습니다.울산에서의 통산 기록은 161경기 15골 12도움입니다.다만 이청용은 울산을 떠나는 과정이 매끄럽지 못했습니다.지난해 말 경기 중 선보인 '골프 세리머니'가 신태용 감독을 저격했다는 논란을 낳으며 팬들의 비판을 받았고, 이청용은 이후 자필 편지로 사과의 뜻을 전하며 정들었던 울산과 지난달 결별했습니다.이청용은 "인천에서 새로운 도전을 시작하게 되어 설렌다"며 "팀이 더 높은 목표를 향해 나아갈 수 있도록 경기장에서 모든 경험과 역량을 쏟아내겠다. 팬 여러분께 좋은 모습으로 보답하겠다"고 입단 소감을 전했습니다.(사진=인천 유나이티드 제공, 연합뉴스)