뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

김건희특검, '이우환 그림' 김상민 전 검사 무죄 1심에 항소

전연남 기자
작성 2026.02.11 16:47 조회수
김건희특검, '이우환 그림' 김상민 전 검사 무죄 1심에 항소
▲ 김상민 전 검사

공천 청탁 대가로 김건희 여사에게 1억 4천만 원 상당의 이우환 화백의 그림을 건넨 혐의 등을 받는 김상민 전 부장검사가 1심에서 무죄와 징역형 집행유예를 선고받은 것과 관련해 김건희 특검이 항소했습니다.

김건희 특검은 오늘(11일) 김 전 검사의 청탁금지법, 정치자금법 위반 혐의 1심 판결에 대해 항소장을 제출했다고 밝혔습니다.

특검팀은 무죄가 선고된 청탁금지법 위반 혐의와 관련해, 김 전 검사가 그림을 구매해 김 여사에게 제공했다는 점이 명백하다고 주장했습니다.

김 전 검사가 그림 구매 전 김 여사의 취향을 사전에 확인했고, 해당 그림이 반클리프 아펠 목걸이 등 김 여사와 관련된 물품들과 함께 오빠 김진우 씨 장모 주거지에서 발견된 사실 등이 확인된 점, 수사가 개시된 후 그림을 김진우가 산 것으로 하자는 취지의 김 전 검사와 지인 사이의 대화 내역이 확인된 점 등을 이유로 들었습니다.

특검팀은 김 전 검사가 지인에게 선거용 차량 리스비를 대신 내게 했다는 정치자금법위반 혐의에 대해 징역 6개월에 집행유예 1년을 선고받은 것에 대해선 양형 부당을 주장했습니다.

또, 김 전 검사가 자신의 출판기념회에서 지인에게 차량 리스비 등 3,500만 원을 돌려주었다고 인정할 근거가 없다고 설명하며, 1심 판단에 사실 오인과 법리 오해의 위법이 있다고 주장했습니다

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
전연남 기자 사진
전연남 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지