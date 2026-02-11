빗썸 대표 "오지급 피해 폭넓게 구제…과거 두 차례 더 실수"

▲ 이재원 빗썸 대표이사가 11일 국회에서 열린 정무위원회의 국내 가상자산거래소 빗썸에서 발생한 거액의 비트코인 오지급 사태와 관련한 긴급 현안질의에 출석해 있다.

이재원 빗썸 대표는 60조 원 규모 비트코인 오지급 사고로 발생한 패닉셀 및 강제청산으로 입은 손실이 피해 구제 대상이라면서 추후 금융당국 검사와 민원 접수 등을 통해 구제 범위를 더 폭넓게 정하겠다고 밝혔습니다.이 대표는 오늘(11일) 국회 정무위원회 현안질의에서 "이벤트 오지급 사고로 상심이 컸을 국민 여러분께 사고의 최종 책임자로서 사과드린다"면서 이같이 말했습니다.그는 "코인이 오지급된 상태에서 장부상 숫자가 늘어난 부분을 탐지하고 대응하는 내부통제 면에서 부족을 뼈저리게 인식하고 있다"고 말했습니다.이 대표는 이번 사고로 인한 피해 규모 산정 및 구제 범위와 관련해 "현재 1천788개 비트코인이 매도되는 시점에 발생한 패닉셀과 그로 인해 약 30여 명이 겪은 강제청산 두 부분을 피해 구제 대상으로 보고 있다"고 밝혔습니다.이어 "금감원 검사와 고객센터를 통해 접수되고 있는 다양한 민원을 통해 좀 더 폭넓게 피해자 구제 범위를 설정해 완료하도록 하겠다"고 말했습니다.이 대표는 이번 사고에서 지급 실수를 한 직원의 직급은 대리였다면서 이벤트 당첨금 지급 과정에서 내부적으로 다중 결재를 거치는 내부통제 시스템이 부족했다고 인정했습니다.그는 "운영 시스템을 고도화해 새로운 시스템으로 이전하는 과정에서 이런 부분이 누락된 상태에서 진행됐다"고 말했습니다.이 대표는 이벤트 절차를 내부적으로 재검수하는 과정에서 코인이 잘못 지급된 사실을 약 20분 만에 파악했다고 밝혔습니다.과거에 비슷한 코인 오지급 사태가 발생한 적이 있냐는 질의에는 "이전에 코인이 오지급돼 회수한 사례가 2번 정도 있던 것으로 파악됐다"면서 "아주 작은 건들"이라고 답했습니다.다만, 이번처럼 다중 결재 시스템 없이 담당자 한 명이 코인을 지급하게 된 것은 시스템 고도화 과정에서 발생한 실수이며, 평소에는 복수 결재 절차를 갖추고 있다고 덧붙였습니다.현재 하루 단위로 이뤄지고 있는 내부 장부와 실제 코인 보유랑 간 대조·정산 주기를 더 짧게 앞당기기 위한 기술 개발도 논의하겠다고 밝혔습니다.이 대표는 "금융서비스업자에 준하는 규제 및 감독, 내부통제 등 여러 요건을 충실하게 갖추겠다"고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)