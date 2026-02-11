산업부, 온디바이스 AI반도체 공동개발 지원…5년간 1조 원 투자

▲ 김정관 산업통상부 장관(왼쪽)이 11일 서울 강남구 퓨리오사AI에서 열린 'AI 반도체 핵심기업 성장전략 간담회'에 앞서 백준호 퓨리오사AI 대표의 설명을 들으며 서버실을 살펴보고 있다

정부가 인공지능(AI) 반도체 산업 육성을 위해 앞으로 5년간 1조 원 규모의 'K-온디바이스 AI반도체' 공동개발 사업에 착수합니다.올해 안에 2조 원 규모의 반도체 특별회계 신설을 추진하고, 민관 합동 4조 5천억 원 규모의 상생 파운드리 구축을 검토하는 등 AI반도체 실증·양산·확산을 아우르는 전방위 지원에 나섭니다.산업통상부는 김정관 장관이 오늘(11일) 오후 서울 강남구 퓨리오사AI에서 'AI반도체 핵심기업 성장전략 간담회'를 열고 이 같은 정책 방향을 공유했다고 밝혔습니다.이날 간담회에는 퓨리오사AI를 비롯해 텔레칩스, 리벨리온, 딥엑스, 모빌린트, 하이퍼엑셀 등 국내 AI반도체(NPU) 기업과 학계·업계 전문가들이 참석했습니다.참석자들은 글로벌 빅테크 중심으로 AI반도체 시장이 빠르게 재편되는 상황에서 국내 기업의 수요 확보와 초기 실증 기회가 충분히 보장되지 않으면 성장 사다리가 약화할 수 있다는 데 공감했습니다.특히 연구개발(R&D) 성과가 실제 제품 탑재와 양산으로 이어지지 못하는 '단절 구간'을 해소하는 정책적 지원이 필요하다고 강조했습니다.산업부는 '제조 AI 전환(M.AX) 얼라이언스'를 중심으로 'R&D-실증-양산-시장확산'으로 이어지는 선순환 체계를 구축한다는 방침입니다.당장 1분기부터 관련 정책 패키지를 가동해 국산 AI반도체의 상용화 속도를 높입니다.5년간 1조 원을 투입해 'K-온디바이스 AI반도체' 공동개발·상용화 사업을 오는 3월부터 본격 추진합니다.이를 통해 자율주행차, 스마트가전, 휴머노이드, 무인기 등 첨단 제품에 탑재할 국산 AI반도체를 주력 제조 앵커기업과 국내 팹리스가 컨소시엄 형태로 개발합니다.정부는 이를 통해 외산 AI칩 의존도가 높은 국내 제조기업의 공급망 리스크를 완화하고, 국산 칩 적용 사례를 확대할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.최근 국회를 통과한 '반도체 특별법'과 관련해서는 시행령을 신속히 제정해 국산 NPU의 공공부문 활용을 확대합니다.공공 수요를 기반으로 초기 레퍼런스를 확보하고, 민간 시장 확산으로 이어지는 구조를 만듭니다.팹리스 업계의 병목으로 지적돼 온 파운드리 접근성 문제도 개선합니다.M.AX 얼라이언스 내 '반도체 제조지원 태스크포스(TF)'를 구성해 첨단 공정 시제품 제작(MPW)과 설계자산(IP) 활용 지원을 강화합니다.중장기적으로 4조 5천억 원 규모의 12인치 40nm(나노미터) 상생 파운드리 구축 가능성도 검토합니다.재정·금융 지원도 병행합니다.산업부는 연내 2조 원 규모의 반도체 특별회계 신설을 추진하고, 팹리스 전용 투자펀드 조성도 함께 추진합니다.기술력은 있으나 자금·시간 제약으로 성장에 어려움을 겪는 기업의 스케일업과 해외 진출을 뒷받침합니다.인재 양성과 관련해서는 지방 반도체 특성화 대학원 확충을 추진하고, 설계 인력 확보를 위해 글로벌 IP 기업 커리큘럼을 도입한 'Arm 스쿨'을 연내 설치합니다.이와 함께 차량·전력·통신·국방 등 분야에서 수요가 늘고 있는 '미들텍(Middle-tech) 반도체' 지원도 강화합니다.화합물 전력반도체 등을 중심으로 앵커 수요기업과 연계한 대형 연구개발 사업을 기획해 산업 전반의 경쟁력 제고로 이어가겠다는 구상입니다.김정관 장관은 "AI 시대 반도체는 산업 경쟁력과 국가 안보를 동시에 좌우하는 전략 자산"이라며 "수요기업과 팹리스, 파운드리, IP 기업, 정부가 하나의 얼라이언스로 움직일 때 글로벌 경쟁에서 돌파구를 찾을 수 있다"고 말했습니다.김 장관은 "정부는 정책과 예산, 제도를 통해 AI반도체 산업의 성장을 끝까지 뒷받침하겠다"고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)