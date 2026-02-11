대한체육회, 밀라노·코르티나 동계 올림픽에 꿈나무 참관단 파견

▲ 동계올림픽 현장 체험에 나선 꿈나무 참관단

대한체육회(회장 유승민)가 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 기간 스키·스노보드 유망주들에게 올림픽 현장 체험 기회를 주기 위해 꿈나무 선수 참관단을 파견했습니다.꿈나무 선수 참관단은 오늘(11일)부터 오는 17일까지 1주일간 이탈리아 밀라노와 리비뇨 등지에서 다양한 일정을 통해 올림픽 현장을 직접 체험할 예정입니다.참관단은 대한스키스노보드협회와 2018 평창기념재단이 선정한 우수 선수 6명으로 구성됐습니다.참가 선수 전원은 스키·스노보드 유망주로, 미래국가대표 육성사업에 참여 중입니다.참관단은 현지에서 스키·스노보드 종목별 경기 참관을 비롯해 올림픽 선수촌, 급식지원센터, 코리아하우스 등을 방문해 올림픽 운영 환경과 대한민국 선수단 지원 현장을 직접 경험하게 됩니다.유승민 회장은 "미래 국가대표로 성장할 유망선수들이 올림픽 현장을 직접 경험하며 선수로서 목표와 책임감을 키우는 중요한 계기가 됐으면 좋겠다"고 전했습니다.(사진=대한체육회 제공, 연합뉴스)