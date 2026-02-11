뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

김건희특검, '무죄·공소기각' 김예성 1심에 항소

전연남 기자
작성 2026.02.11 16:29 조회수
김건희특검, '무죄·공소기각' 김예성 1심에 항소
▲ '김건희 집사' 김예성 씨

김건희 여사의 이른바 '집사'로 불린 김예성 씨가 지난 9일 횡령 사건 1심에서 무죄와 일부 공소기각이 선고된 것과 관련해 김건희 특검이 항소했습니다.

김건희 특검은 오늘(11일) 김 씨의 특경법상 횡령 등 혐의 1심 판결에 대해 항소장을 제출했다고 밝혔습니다.

특검팀은 김 씨가 대여금 명목으로 24억 3천만 원을 조영탁 IMS모빌리티 대표에게 송금한 것은 전형적인 법인자금 횡령이라고 주장했습니다.

1인 회사의 경우에도 회사와 주주는 별개의 법인격체로, 회사 자금을 적법한 차용절차 없이 빼내 개인적인 용도로 사용하면 횡령죄를 인정하는 것이 대법원의 판례라고 밝혔습니다.

또, 법원의 공소기각 판단에 대해선, 집사로 알려진 피고인이 김 여사의 영향력을 내세워 대기업 등으로부터 180억 원을 투자받고, 다시 김 여사에게 흘러들어 간 것이 아니냐는 의혹이 있어 수사에 착수하게 된 것이므로 투자금의 사용처에 대한 수사는 필수적이었다고 주장했습니다.

또, 특검법상 관련 범죄행위에 포함된다고 판단하여 기소된 것일 뿐 피고인을 압박하기 위한 별건 수사를 진행한 것이 아니라고 설명했습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
전연남 기자 사진
전연남 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지