'김건희에 로저비비에 선물' 김기현 측, 첫 재판서 혐의 부인

▲ 국민의힘 김기현 의원

김건희 여사에게 260만 원대 로저비비에 가방을 선물한 혐의로 기소된 김기현 국민의힘 의원 부부 측이 법정에서 혐의를 부인했습니다.김 의원 부부의 변호인은 오늘(11일) 서울중앙지법 형사합의22부(조형우 부장판사) 심리로 열린 청탁금지법 위반 혐의 사건 첫 공판준비기일에서 "공소사실을 부인한다"고 밝혔습니다.변호인은 김 의원 배우자인 이모 씨가 2023년 3월 267만 원 상당의 로저비비에 클러치백을 준비해 김 여사에게 전달한 사실은 있지만 김 의원이 여기에 관여하진 않았다고 주장했습니다.민중기 특별검사팀이 김 여사 자택에서 로저비비에 클러치백을 압수한 과정이 위법이라는 주장도 했습니다.특검팀은 작년 11월 '대통령 관저 이전 특혜 의혹'과 관련해 윤석열 전 대통령 부부 자택을 압수수색하다가 문제의 클러치백과 이 씨가 쓴 감사 편지를 발견했습니다.이에 수색을 중단하고 법원에서 새로운 영장을 발부받은 후 클러치백을 확보했습니다.변호인은 특검팀이 당초 압수수색 영장에 기재된 범위를 벗어나 수색하는 과정에서 클러치백을 발견한 것이라며 위법수집증거일 가능성이 있다고 지적했습니다.재판부는 김 의원 부부 측으로부터 공소사실에 관한 구체적인 입장을 듣기 위해 다음 달 27일 공판준비기일을 한 차례 더 열기로 했습니다.김 의원 부부는 2023년 3월 8일 이뤄진 국민의힘 당대표 선거에서 지원해준 대가로 같은 달 17일 김 여사에게 로저비비에 클러치백을 제공한 혐의를 받습니다.(사진=연합뉴스)