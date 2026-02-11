'김건희에 로저비비에 선물' 김기현 측, 첫 재판서 혐의 부인

▲ 국민의힘 김기현 의원
김건희 여사에게 260만 원대 로저비비에 가방을 선물한 혐의로 기소된 김기현 국민의힘 의원 부부 측이 법정에서 혐의를 부인했습니다.
김 의원 부부의 변호인은 오늘(11일) 서울중앙지법 형사합의22부(조형우 부장판사) 심리로 열린 청탁금지법 위반 혐의 사건 첫 공판준비기일에서 "공소사실을 부인한다"고 밝혔습니다.
변호인은 김 의원 배우자인 이모 씨가 2023년 3월 267만 원 상당의 로저비비에 클러치백을 준비해 김 여사에게 전달한 사실은 있지만 김 의원이 여기에 관여하진 않았다고 주장했습니다.
민중기 특별검사팀이 김 여사 자택에서 로저비비에 클러치백을 압수한 과정이 위법이라는 주장도 했습니다.
특검팀은 작년 11월 '대통령 관저 이전 특혜 의혹'과 관련해 윤석열 전 대통령 부부 자택을 압수수색하다가 문제의 클러치백과 이 씨가 쓴 감사 편지를 발견했습니다.
이에 수색을 중단하고 법원에서 새로운 영장을 발부받은 후 클러치백을 확보했습니다.
변호인은 특검팀이 당초 압수수색 영장에 기재된 범위를 벗어나 수색하는 과정에서 클러치백을 발견한 것이라며 위법수집증거일 가능성이 있다고 지적했습니다.
재판부는 김 의원 부부 측으로부터 공소사실에 관한 구체적인 입장을 듣기 위해 다음 달 27일 공판준비기일을 한 차례 더 열기로 했습니다.
김 의원 부부는 2023년 3월 8일 이뤄진 국민의힘 당대표 선거에서 지원해준 대가로 같은 달 17일 김 여사에게 로저비비에 클러치백을 제공한 혐의를 받습니다.
(사진=연합뉴스)
