뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

한-네덜란드 외교·산업 고위급 대화 첫 개최…반도체 협력 논의

김혜영 기자
작성 2026.02.11 15:41 조회수
한-네덜란드 외교·산업 고위급 대화 첫 개최…반도체 협력 논의
▲ 조현 외교부 장관과 다비드 반 베일 네덜란드 외교장관이 11일 오전 서울 종로구 외교부청사에서 열린 ''에서 기념 촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 아우케 더 브리스 네덜란드 통상개발장관, 다비드 반 베일 네덜란드 외교장관, 조현 외교부 장관, 여한구 산업통상부 통상교섭본부장

한국과 네덜란드 외교·산업 당국이 함께 참여하는 고위급 회의가 처음 열렸습니다.

조현 외교부 장관과 여한구 산업통상부 통상교섭본부장은 오늘(11일) 서울 외교부 청사에서 네덜란드의 다비드 반 베일 외교장관, 아우케 더 브리스 통상개발장관과 제1차 한-네덜란드 2+2 외교·산업 고위급 대화를 개최했습니다.

이 회의체는 2023년 12월 양측이 신설하기로 합의했습니다.

양측은 글로벌 지경학적 환경 변화와 자국 우선주의가 확산하는 상황에 대해 평가하고 양국 경제안보, 인공지능, 사이버, 신흥기술, 반도체 산업, 핵심 원자재 분야 협력 심화 방안을 논의했습니다.

양측은 반도체 생태계의 긴밀한 연결을 실현해 전략적 협력을 강화하겠다는 의지 등을 담은 공동성명을 채택했고, 차기 회의를 2년 뒤 네덜란드 헤이그에서 개최하기로 했습니다.

외교부는 "이번 회의는 전략적 동반자 관계인 양국이 글로벌 공급망 재편과 기술 경쟁 심화 등 변화하는 국제 환경하에서 유기적·통합적 관점에서 외교·경제·산업 사안을 다뤘다는 의미가 있다"고 밝혔습니다.

(사진=공동취재, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
김혜영 기자 사진
김혜영 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지