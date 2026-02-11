한-네덜란드 외교·산업 고위급 대화 첫 개최…반도체 협력 논의

▲ 조현 외교부 장관과 다비드 반 베일 네덜란드 외교장관이 11일 오전 서울 종로구 외교부청사에서 열린 ''에서 기념 촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 아우케 더 브리스 네덜란드 통상개발장관, 다비드 반 베일 네덜란드 외교장관, 조현 외교부 장관, 여한구 산업통상부 통상교섭본부장

한국과 네덜란드 외교·산업 당국이 함께 참여하는 고위급 회의가 처음 열렸습니다.조현 외교부 장관과 여한구 산업통상부 통상교섭본부장은 오늘(11일) 서울 외교부 청사에서 네덜란드의 다비드 반 베일 외교장관, 아우케 더 브리스 통상개발장관과 제1차 한-네덜란드 2+2 외교·산업 고위급 대화를 개최했습니다.이 회의체는 2023년 12월 양측이 신설하기로 합의했습니다.양측은 글로벌 지경학적 환경 변화와 자국 우선주의가 확산하는 상황에 대해 평가하고 양국 경제안보, 인공지능, 사이버, 신흥기술, 반도체 산업, 핵심 원자재 분야 협력 심화 방안을 논의했습니다.양측은 반도체 생태계의 긴밀한 연결을 실현해 전략적 협력을 강화하겠다는 의지 등을 담은 공동성명을 채택했고, 차기 회의를 2년 뒤 네덜란드 헤이그에서 개최하기로 했습니다.외교부는 "이번 회의는 전략적 동반자 관계인 양국이 글로벌 공급망 재편과 기술 경쟁 심화 등 변화하는 국제 환경하에서 유기적·통합적 관점에서 외교·경제·산업 사안을 다뤘다는 의미가 있다"고 밝혔습니다.(사진=공동취재, 연합뉴스)