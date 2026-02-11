아이유 측 "간첩설 유포자 벌금 500만 원→성희롱글 작성자 징역 10개월" 법적 대응 결과 공개

가수 겸 배우 아이유 측이 명예훼손, 모욕, 허위사실 유포, 악의적 비방, 성희롱 등 악성 게시물을 작성한 자들을 대상으로 진행한 법적 대응 상황을 공개했다.



11일 아이유 소속사 EDAM엔터테인먼트는 "당사는 법률 대리를 맡고 있는 법무법인(유한) 신원을 통해 지난해(2025년) 총 96명을 대상으로 형사 고소 및 민사 소송을 진행했다"며 진행 상황을 밝혔다.



소속사는 "지난 공지 이후 내려진 판결 또는 처분은 벌금형 7건, 벌금형 및 성폭력 치료 프로그램 이수 명령 1건, 교육이수조건부 기소유예 3건, 징역형의 집행유예 및 보호관찰 1건이다. 한 차례 고소 절차를 진행한 이후에도 악성 게시물을 지속적으로 작성한 자들에 대해서는 추가 고소가 이뤄졌으며, 이들에 대해서는 단순한 약식명령이 아닌 정식 재판(구공판) 절차가 진행됐다"고 설명했다.



이어 주요 진행 상황을 공유했다. 소속사는 "아티스트에 대한 허위 루머('간첩설')를 유포한 자에 대해 법원은 벌금 500만 원의 형을 선고했다. 해외 사이트 X에서 아티스트에 대해 허위 표절 의혹을 제기하고 저작권법 위반 혐의로 고발했던 자를 상대로 제기한 정신적 손해배상청구소송에서는, 법원이 손해배상 청구액 3,000만 원 전부를 인용(전부 승소)했다. 또한, 법원은 네이버에서 아티스트에 대해 사실무근의 중대 범죄 연루설 및 국적·정체성과 관련된 허위 루머를 반복적으로 유포하고, 성희롱성 게시물을 작성한 자에게 징역 10개월, 집행유예 2년을 선고하고 피고인으로 하여금 보호관찰을 받을 것을 명령했다"라고 알렸다.



이어 "이 외에도 유튜브를 통해 아티스트에 대한 비방 및 허위사실을 유포한 사이버 렉카 계정에 대한 형사 고소 사건은 현재 수사기관에서 수사 진행 중이다. 해외 사이트 스레드에서 아티스트에 대해 허위사실 유포 및 비방한 사용자에 대해서는 민사상 손해배상청구소송을 제기했으며, 해당 사용자의 신원 특정을 위해 미국 법원에 정보공개청구 신청 진행 절차를 밟는 중"이라 전했다.



또한 "당사는 온라인상 악성 게시물뿐만 아니라, 아티스트 및 아티스트 가족의 사생활을 침해하거나 신변 안전을 위협하는 불법행위에 대해서도 엄중히 대응하고 있다"며 "최근 아티스트의 자택, 가족의 거주지 및 회사 인근을 찾아와 신변을 위협하거나 금전을 요구하는 등의 불법행위를 한 자들이 경찰에 입건되어 수사가 진행된 사례가 다수 발생했다. 당사는 아티스트의 안전을 위협하는 모든 행위에 대해 어떠한 선처 없이 형사 고소를 포함한 강경한 법적 대응을 진행할 것임을 분명히 밝힌다. 아티스트 및 가족, 관계자에게 접근하거나 찾아오는 일체의 행위를 절대 삼가 주시기 바란다"고 경고했다.



아이유 측은 "현재도 당사는 추가적인 악성 게시물에 대한 법적 조치를 진행 중"이라며 "앞으로도 당사는 소속 아티스트의 명예와 인격권은 물론, 신변의 안전을 위협하는 모든 불법행위에 대해 강경한 법적 대응을 이어갈 것이다. 가해자에 대해서는 어떠한 합의나 선처 없이 끝까지 엄중한 책임을 물을 것임을 분명히 밝힌다"고 강조했다.



다음은 EDAM엔터테인먼트 측 공지 전문이다.



EDAM엔터테인먼트입니다.



소속 아티스트 아이유(IU)에 대해 명예훼손, 모욕, 허위사실 유포, 악의적 비방, 성희롱 등 악성 게시물을 작성한 자들을 대상으로 진행한 법적 대응 상황에 대해 말씀드립니다.



당사는 법률 대리를 맡고 있는 법무법인(유한) 신원을 통해 지난해(2025년) 총 96명을 대상으로 형사 고소 및 민사 소송을 진행하였습니다.



고소 대상 및 소송 상대방은 네이버, 네이트판, 다음, 더쿠, 디시인사이드, 스레드, 인스타그램, 인스티즈, 일베저장소, 유튜브, X 등에서 악성 게시물을 작성한 자들(아이***, le***, _on***, 1o***, su***, so***, 7h***, 10***, ba***, my***, 코끼***, Ca***, 헤으***, 미카***, 자파***, om***, 화교***, 서로***, 와***, nr***, am***, se*** 등)입니다.



지난 공지 이후 내려진 판결 또는 처분은 벌금형 7건, 벌금형 및 성폭력 치료 프로그램 이수 명령 1건, 교육이수조건부 기소유예 3건, 징역형의 집행유예 및 보호관찰 1건입니다. 한 차례 고소 절차를 진행한 이후에도 악성 게시물을 지속적으로 작성한 자들에 대해서는 추가 고소가 이뤄졌으며, 이들에 대해서는 단순한 약식명령이 아닌 정식 재판(구공판) 절차가 진행되었습니다.



주요 진행 상황을 전달드립니다.



아티스트에 대한 허위 루머('간첩설')를 유포한 자에 대해 법원은 벌금 500만 원의 형을 선고하였습니다. 해외 사이트 X에서 아티스트에 대해 허위 표절 의혹을 제기하고 저작권법 위반 혐의로 고발했던 자를 상대로 제기한 정신적 손해배상청구소송에서는, 법원이 손해배상 청구액 3,000만 원 전부를 인용(전부 승소)하였습니다. 또한, 법원은 네이버에서 아티스트에 대해 사실무근의 중대 범죄 연루설 및 국적·정체성과 관련된 허위 루머를 반복적으로 유포하고, 성희롱성 게시물을 작성한 자에게 징역 10개월, 집행유예 2년을 선고하고 피고인으로 하여금 보호관찰을 받을 것을 명령하였습니다.



이 외에도 유튜브를 통해 아티스트에 대한 비방 및 허위사실을 유포한 사이버 렉카 계정에 대한 형사 고소 사건은 현재 수사기관에서 수사 진행 중입니다. 해외 사이트 스레드에서 아티스트에 대해 허위사실 유포 및 비방한 사용자에 대해서는 민사상 손해배상청구소송을 제기하였으며, 해당 사용자의 신원 특정을 위해 미국 법원에 정보공개청구 신청 진행 절차를 밟는 중입니다.



또한 당사는 온라인상 악성 게시물뿐만 아니라, 아티스트 및 아티스트 가족의 사생활을 침해하거나 신변 안전을 위협하는 불법행위에 대해서도 엄중히 대응하고 있습니다. 최근 아티스트의 자택, 가족의 거주지 및 회사 인근을 찾아와 신변을 위협하거나 금전을 요구하는 등의 불법행위를 한 자들이 경찰에 입건되어 수사가 진행된 사례가 다수 발생하였습니다. 당사는 아티스트의 안전을 위협하는 모든 행위에 대해 어떠한 선처 없이 형사 고소를 포함한 강경한 법적 대응을 진행할 것임을 분명히 밝힙니다. 아티스트 및 가족, 관계자에게 접근하거나 찾아오는 일체의 행위를 절대 삼가 주시기 바랍니다.



현재도 당사는 추가적인 악성 게시물에 대한 법적 조치를 진행 중이며, 특히 해외 사이트 스레드에서 아티스트에 대해 명예훼손, 모욕, 허위사실 유포, 악의적 비방, 성희롱 등 악성 게시물을 작성한 자들(he***, xx***, da***, hh***, li***, pi***, hy***, yu*** 등)을 대상으로 법적 절차를 진행하고 있습니다. 관련 결과가 나오면 별도의 공지를 통해 안내드릴 예정입니다.



당사는 팬분들의 소중한 제보뿐만 아니라 포털·커뮤니티(네이버, 네이트판, 다음, 더쿠, 디시인사이드, 와이고수, 인스티즈, 일베저장소, 엠엘비파크 등), SNS(스레드, 인스타그램, X 등), 음원 사이트(멜론, 벅스 등), 유튜브 등을 자체적으로 모니터링하며 악성 게시물에 대해 상시 모니터링 및 채증을 진행하고 있습니다.



앞으로도 당사는 소속 아티스트의 명예와 인격권은 물론, 신변의 안전을 위협하는 모든 불법행위에 대해 강경한 법적 대응을 이어갈 것입니다. 가해자에 대해서는 어떠한 합의나 선처 없이 끝까지 엄중한 책임을 물을 것임을 분명히 밝힙니다.



EDAM엔터테인먼트는 아티스트의 안전과 권익 보호를 위해 최선을 다하겠습니다.



감사합니다.



* 악성 게시글 제보 메일 주소 및 첨부파일 안내는 다음과 같습니다.



- 아이유 [iufan.report@gmail.com] 입니다.

- 우즈(WOODZ) [edament.official@gmail.com] 입니다.

- 첨부파일에 '불법행위일', '아이디 또는 닉네임', '불법행위 내용'과 함께 'URL 주소', '캡처일'이 하나의 파일 또는 화면 내에 포함되면 수사에 도움이 됩니다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)