강훈식, 여당에 "대통령 뜻 말할 때 신중해 달라"

▲ 강훈식 대통령비서실장이 11일 청와대 기자회견장에서 이재명 대통령과 여야 양당 대표 오찬 회동에 관해 발표하고 있다.

강훈식 대통령비서실장이 국회와 여당을 향해 "청와대나 대통령의 뜻을 말씀하실 때 신중해 주실 것을 정중히 요청드린다"고 말했습니다.강훈식 비서실장은 오늘(11일), 브리핑에서 "대통령과 청와대 참모진은 경제 살리기, 민생 살리기, 외교, 부동산 문제와 주식시장 문제를 감당하기도 버겁다"면서 이같이 밝혔습니다.최근 더불어민주당과 조국혁신당 간 통합이나 검찰 개혁 방향, 2차 특검 등을 놓고 당·청 간 이견이 계속 드러나고 있습니다.이런 상황 속 여당 안팎에서는 이재명 대통령의 뜻을 각기 다르게 해석하고, 충돌하는 모습도 연출됐습니다.강 실장의 오늘 발언은 이 대통령이나 청와대의 의중을 마음대로 해석해 당내 정쟁에 활용하지 말라는 경고로 풀이됩니다.앞서 청와대 정무 라인에서도 비슷한 뜻을 수차례 여당에 전한 것으로 알려졌습니다.민주당과 조국혁신당 간 합당 논의에 대해서 강 실장은 "합당과 관련한 사안은 민주당과 혁신당 양당이 결정할 문제"라며 "청와대는 이에 대한 별도의 입장이 없다"고 선을 그었습니다.(사진=연합뉴스)