유연석, 귀신 사연 외면 못하는 이유…'신이랑 법률사무소', 가족사진 깜짝 공개

SBS의 사이다 법정물의 계보를 이을 기대작, 새 금토드라마 '신이랑 법률사무소'(극본 김가영·강철규, 연출 신중훈)는 망자의 恨(한)을 통쾌하게 풀어주는 '신들린 변호사' 신이랑(유연석 분)과 승소에 모든 것을 건 '냉혈 엘리트 변호사' 한나현(이솜 분)의 기묘하고도 따뜻한 한풀이 어드벤처다. 앞서 신이랑의 매형이자 법률사무소 사무장인 윤봉수(전석호 분)의 첫 스틸컷이 공개되며 캐릭터에 대한 호기심을 끌어올린 가운데, 11일 신이랑이 자라온 가족의 풍경이 담긴 가족 사진이 공개됐다.



엄마 박경화(김미경 분)가 운영하는 '두근두근 정육식당' 앞에 모인 신이랑 패밀리. 조카 윤다봉(이아린 분)의 손을 꼭 잡은 신이랑과 박경화, 그리고 매형 윤봉수와 누나 신사랑(손여은 분)까지, 한 프레임에 담긴 풍경은 화려하진 않지만 단단하고 따뜻하다. 서로를 자연스럽게 챙기고 기대는 이들의 분위기에서는 오랜 시간 함께 버텨온 가족만의 정이 고스란히 전해진다.



박경화는 남편을 일찍 사별한 뒤 정육점에서 고기를 썰어 두 남매를 키워낸 엄마다. 남들 꽃구경, 단풍구경에 나설 때도 삶의 현장을 지켰고, 그 손끝에는 늘 자식을 향한 책임과 정이 담겨 있다. 누나 신사랑은 바쁜 엄마의 빈자리를 채우며 신이랑을 보듬었고, 매형 윤봉수는 이런 가족을 향한 애정을 아낌없이 표현한다. 그리고 윤다봉은 신이랑 패밀리의 인간 비타민 역할을 톡톡히 한다. 신이랑은 그런 조카에게 유독 마음을 쓴다.



이처럼 신이랑은 특별한 사건이 아닌, 평범하고 따뜻한 가풍 속에서 사람을 외면하지 못하는 성품을 키워왔다. 변호사가 된 것도 정의로운 세상을 만들겠다는 원대한 목표보다는, 성공해서 가족을 남부럽지 않게 살게 해주겠다는 마음에서 비롯됐다. 우연히 귀신을 보게 된 후, 이들을 외면하지 못한 이유도 여기에 있다. 비록 이세상 사연이 아닐지라도, 억울한 걸 지나치지 못하는 성품이 그를 기묘한 사건 한가운데로 이끌며 '신들린 변호사'로 만든다.



따뜻한 일상의 결이 켜켜이 쌓여 만들어진 '신이랑'이라는 인물의 서사가 이번 가족 사진을 통해 더욱 또렷하게 드러난 가운데, 제작진은 "신이랑 패밀리는 신이랑을 단단히 지탱해 주는 정서적 기반이다. 화려하지 않지만 현실적인 가족의 온기가 신이랑의 선택과 행동에 자연스럽게 스며들 것"이라고 전했다. 이어 "각기 다른 개성과 리듬을 지닌 가족들끼리 만들어내는 유쾌하고 따뜻한 케미스트리 역시 극의 중요한 관전 포인트가 될 것"이라며 기대를 당부했다.



SBS 새 금토드라마 '신이랑 법률사무소'는 오는 3월 13일 금요일 밤 9시 50분 첫 방송된다.



강선애 기자



