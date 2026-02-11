뉴스
경남경찰청 소속 경찰들, 사무실에서 음주 사진 SNS 올려 논란

유영규 기자
작성 2026.02.11 14:51
경남경찰청 소속 경찰들 음주 논란 사진 (사진=독자 제공, 연합뉴스)
▲ 경남경찰청 소속 경찰들 음주 논란 사진

경남경찰청 소속 경찰들이 관서 사무실에서 음주하는 사진을 사회관계망서비스(SNS)에 올려 논란입니다.

오늘(11일) 경남경찰청에 따르면 경남경찰청 한 기동대 소속 경찰 4명이 사무실에서 맥주와 안주 등을 개봉한 채 함께 찍은 사진이 경찰 개인 SNS에 올라왔습니다.

게시 시간은 오늘 오전 2시쯤으로 게시글에는 '마지막 남은 사람은 사무실에서 4차 T인데 왜 눈물이 나지..ㅜ'라는 내용이 적혀 있습니다.

사진을 찍은 당시 근무 시간은 아니었던 것으로 알려졌습니다.

경찰은 근무 시간 여부를 떠나 동료들과 함께 근무하는 공간에서 음주한 사실 자체가 부적합하다고 보고 있습니다.

경찰 관계자는 "현재 구체적 사실관계 여부를 파악 중이다"며 "내용을 확인하는 대로 감찰에 착수해 적절한 조치를 할 것"이라고 말했습니다.

최근 광명경찰서 소속 한 경찰은 한 변사사건 현장에 출동했다가 촬영한 현장 사진을 자신의 SNS 올리며 "이게 뭔지 맞춰(맞혀)보실 분?"이라며 고인을 조롱하는 듯한 문구를 적어 논란이 되기도 했습니다.

(사진=독자 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
유영규 기자
유영규 기자페이지 바로가기
