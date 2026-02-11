요넥스, '안세영 소속팀' 삼성생명 배드민턴단과 후원 협약

▲ 요넥스, 삼성생명 배드민턴단과 후원 협약

글로벌 스포츠 브랜드 요넥스가 국내 배드민턴 명문 실업팀인 삼성생명 배드민턴단과 향후 4년간 공식 후원 협약을 체결했습니다.요넥스는 어제(10일) 서울 서초사옥에서 삼성생명 배드민턴단과 협약식을 맺었다고 오늘 밝혔습니다.이번 협약을 통해 요넥스는 삼성생명 소속 선수단과 코치진에게 배드민턴 라켓, 신발, 의류 등 경기 용품을 공식 후원할 예정입니다.아울러 팀의 정체성을 반영한 맞춤형 유니폼을 제작해 선수들이 최상의 컨디션으로 경기에 나설 수 있도록 도울 예정입니다.삼성생명은 여자단식 세계랭킹 1위 안세영을 비롯해 남자복식 세계랭킹 1위 서승재-김원호, 여자복식 세계랭킹 5위 김혜정 등 국가대표 선수들이 대거 포진한 국내 정상급 구단입니다.김세준 요넥스 대표는 "세계 정상급 선수들과 함께해온 기술력을 바탕으로 삼성생명 선수들이 최고의 기량을 발휘할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"며 "이번 협약이 한국 배드민턴의 저변 확대와 국제 경쟁력 강화로 이어지길 기대한다"고 말했습니다.삼성생명 측 역시 "글로벌 브랜드인 요넥스의 후원은 선수단에 큰 동기부여가 될 것"이라며 "최상의 장비 지원을 바탕으로 국내외 대회에서 좋은 성과로 보답하겠다"고 화답했습니다.(사진=요넥스 제공, 연합뉴스)