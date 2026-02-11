장동혁, 하루에 잇달아 대구·나주 방문…청년·노동·호남 공략

▲ 국민의힘 장동혁 대표가 11일 대구창조경제혁신센터에서 열린 대구 스타트업 간담회에서 인사말을 하고 있다.

국민의힘 장동혁 대표가 영·호남을 하루에 잇달아 방문했습니다.지난 6일 제주를 방문한 데 이어 닷새 만에 다시 지역을 찾아 현장 민심 공략에 나서는 모양새입니다.장 대표와 송언석 원내대표 등 당 지도부는 이날(11일) 박근혜 정부 시절 설치된 대구창조경제혁신센터를 방문해 지역 스타트업 대표자들과 간담회를 가졌습니다.장 대표는 "국민의힘은 청년 기업인이 맘껏 뛸 수 있도록 기회의 영토를 넓히는 데 최선을 다하고 있다"며 "도전과 실패를 두려워하지 않는 혁신의 토양을 만드는 게 국민의힘의 목표이고 지향하는 가치이자 방향"이라고 말했습니다.이어 "여러분의 아이디어가 제품으로 이어지고 시장의 문턱을 넘어 세계로 뻗어갈 수 있도록 든든한 정책의 액셀러레이터 역할을 국민의힘이 하겠다"고 강조했습니다.송 원내대표는 "대한민국 경제가 잘되려면 누구나 자유롭게 창업하고, 거기서 투자가 일어나서 일자리가 늘어 선순환이 이뤄지면 성장과 분배도 잘 된다"며 "노력이 빛나고 도전이 성공으로 돌아오는 나라를 만들기 위해 최선을 다하겠다"고 말했습니다.이어 대구 중구 서문시장을 찾아 상인들과 간담회를 통해 애로사항을 청취했습니다.장 대표는 "명절이 코앞인데 경기는 살아나지 않고 물가만 계속 오르고 있어 상인들 뵙기 너무 죄송하다"며 "게다가 최근 정부·여당이 대형마트 영업 제한을 풀겠다고 해 걱정이 한껏 늘었을 것 같다"고 말했습니다.이어 "이런 정책을 추진할 때는 많은 분의 의견을 들어가면서 정책 주재를 하면 어떻겠나 하는 아쉬움이 있다"며 "저희가 제대로 상생 방안을 펼 수 있도록 노력하겠다"고 덧붙였습니다.장 대표는 오후에는 전남 나주로 이동해 한국에너지공대를 방문할 계획입니다.당 지도부 관계자는 "장 대표가 보수 정당이 포기해 온 '3포'로 청년, 노동, 호남을 규정한 만큼, 이 3가지에 대해 진정성을 보여주는 행보를 하려고 한다"며 "오늘 대구에서 청년 기업인들과 만나 얘기를 듣고, 호남에 방문하는 것도 그 일환"이라고 말했습니다.(사진=연합뉴스)