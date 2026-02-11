[자막뉴스] 전한길, '건국 펀드' 선언 "1천억 목표"…"대한민국 이름도 바꿀 것" 궤변도

극우 성향 전직 한국사 강사 전한길 씨가 "윤석열 전 대통령을 중심으로 제2의 건국을 하겠다"며 수백 수천억 원 대 모금 계획을 밝혀 논란이 일고 있습니다.



전 씨는 지난 6일 자신의 유튜브 라이브 방송에서 이른바 '건국 펀드'를 준비하고 있다며 1단계 목표 모금액은 100억 원으로 제시했습니다.



전 씨는 모금액 규모를 500억 원, 1000억 원으로 점차 늘리겠다는 구상까지 밝혔습니다.



전 씨는 '건국 펀드'를 일제강점기 대한민국 임시정부가 독립운동 자금을 마련하기 위한 '독립공채'에 빗대면서, '윤 어게인'이 실현되면 원리금을 상환하겠다고 설명했습니다.



전 씨는 또 제2의 건국이 실현되면 행정부·입법부·사법부· 고위공직자범죄수사처를 없애고, 그 외 경찰·검찰·국가정보원을 없앨 것"이라며 "국방부를 비롯한 내각 명단까지 준비 중"이라고 밝혔습니다.



이어 "옛 고구려와 발해 땅까지 영토를 넓혀 중국의 일부 영토와 몽골까지 합칠 것"이라며 "대한민국 이름도 바꿀 것"이라는 궤변까지 쏟아냈습니다.



하지만 전 씨의 이러한 주장에 강성 보수 지지층들 사이에서도 '황당하다'는 비판이 잇따랐습니다.



누리꾼들은 "점점 배가 산으로 간다" "윤 어게인과 모금이 무슨 상관이냐"며 꼬집었습니다.



